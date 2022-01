ONLINE: Boleslav vede ve Zlíně, Gulaš pálí proti Plzni. Sparta hostí Litvínov

Západočeši z posledních šesti duelů vydolovali pouhopouhé tři body, vítězství slavili jen proti Kladnu. V pátek Plzeň nezvládla atraktivní derby s Karlovými Vary, kterým podlehla 4:5. „Samotný vstup do utkání byl katastrofální. Mrzí nás to, za čtyři góly venku by se body měly přivézt,“ povzdechl si kouč Václav Baďouček.

České Budějovice se nacházejí ve výrazně lepším rozpoložení, rokem 2022 zatím prochází s bilancí čtyř výher a dvou porážek. V případě vítězství v základní hrací době mohou poskočit až na páté místo a přiblížit se Plzni na rozdíl jediného bodu. Jak si proti svému bývalému týmu povede Milan Gulaš?

Zlínské šance na setrvání v nejvyšší soutěži se v posledních zápasech opět snížily. Zatímco Kladno se zvedá, Berani se trápí. Bodový rozdíl mezi oběma soupeři se vyšplhal už na čtrnáct bodů. Dres posledního týmu tabulky nebude po příchodu z Mladé Boleslavi oblékat obránce Petr Šidlík, který se z osobních důvodů rozhodl ukončit kariéru.

Zlín v rámci výměny se Středočechy získal ještě Valentina Claireauxe. Opačným směrem putovali Tomáš Hanousek a Oscar Flynn, který se sice po návratu blýskl gólem na ledě Třince, ale Bruslaři nakonec odjeli z ledu extraligového lídra s debaklem 3:7. Svěřenci Radima Rulíka a Pavla Patery nezvládají navázat na herní pohodu z úvodu sezony, v tabulce klesli už na devátou příčku.

Sparta v neděli na domácím ledě podlehla Kladnu 2:3. „Nemáme problém s góly, dáváme je... Dokud tedy nepřijde moment, kdy je vážně potřebujeme,“ uvedl Josef Jandač. Pražané dnes oficiálně ukončili spolupráci s brankářem Alexanderem Salákem. „Rozhlížíme se zejména po zahraničním trhu. Jednání jsou na dobré cestě,“ řekl k hledání náhrady sportovní ředitel Petr Ton.

Litvínov stále drží poslední postupové místo do play off, ale třinácté Karlovy Vary jsou zpět už jen o bod. Vladimír Růžička doufá, že jeho svěřenci navážou na dosud poslední utkání ve Vítkovicích, kde i bez několika opor zvítězili vysoko 6:1. „Velice dobře jsme bránili, soupeře jsme přehráli a výborně nám chytal gólman,“ pochvaloval si kouč Severočechů.