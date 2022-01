Konečně jsme to letos zvládli za tři body, radují se v Plzni

„Jsem rád, že jsme to konečně zvládli za tři body, už jsme to měli v hlavách. Snad nás to nakopne a uděláme pro změnu lepší sérii, abychom drželi první čtyřku co nejdéle,“ prohlásil poté plzeňský útočník Michal Bulíř, který si připsal dva góly a jednu asistenci a posunul se do čela produktivity celé soutěže.

Ve 35. minutě zařídil v přesilovce i vítěznou trefu. Byl nejblíže u zapomenutého kotouče, který po závaru před brankou zůstal těsně za bruslemi gólmana Hrachoviny.

„Nejdřív jsem puk ani neviděl, ale pak mi vyplaval přímo před očima a měl jsem už hodně snadnou práci,“ popisoval Bulíř.

Hned za půl minuty navíc poslal zleva prudký pas před branku Schleiss a špatně pokrytý Blomstrand pohotovou ranou zvýšil vedení Škody už na 3:1.

„Začali jsme vlažně a Plzeň šla zaslouženě do vedení. Ale po pauze jsme vyrovnali na 1:1 a pak hráli výborně. Měli jsme dost šancí odskočit, tam se lámal chleba. Jenže jsme nic nevyužili a po dvou rychlých gólech se zápas zlomil,“ litoval českobudějovický centr Lukáš Pech.

Jediný zásah Motoru obstaral ještě loni plzeňský kapitán Gulaš, zblízka poslal šikovně puk mezi betony brankáře Pavláta. Ten jinak chytal výborně, ještě ve druhé části se vytáhl proti dorážce Štencela a zkraje třetí třetiny předvedl klíčový zákrok proti Gulašovi, levým betonem zastavil puk na brankové čáře.

„Chytal na jedničku, byl to jeho zápas,“ ocenil mladého gólmana Bulíř. Sám měl ve 49. minutě poslední slovo po skvělé práci Přikryla, který si v utkání připsal tři asistence. Po té poslední Bulíř zblízka zamířil pod horní tyč - 4:1.