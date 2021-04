ONLINE: Sparta hraje klíčovou bitvu s Libercem. Překvapí Boleslav v Třinci?

Sparta - Liberec, od 17 hodin Stav série 3:3

Sparťané prožívají neuvěřitelné zmrtvýchvstání. Ačkoliv se po dvou zpackaných kláních v Praze a porážce v Liberci zdálo, že je jejich sen o titulu mrtvý, vyhráli tři následující utkání díky příspěvku klíčových hráčů i zvládnutým prodloužením. Navíc dnes mohou překonat jeden historický milník a stát se prvním mužstvem v Česku, které otočí stav 0:3 na zápasy a postoupí.

Kapitán Michal Řepík však upozorňuje: „Nemůžeme si myslet, že jsme na koni. Jdeme do rozhodujícího zápasu s pokorou, vydáme ze sebe všechny síly a ať vyhraje ten lepší.“



Ať chce Liberec, nebo ne, misky vah sebedůvěry se překlápějí po těžkých ranách v nastaveních dvou posledních zápasů na stranu Pražanů. Pokud si chce zahrát už čtvrté finále za posledních šest let, je nutný příspěvek nově složených formací, brankář Kváča musí být neprůstřelný a zapomenout na křivdy z posledních dvou nezdarů.



„Samozřejmě je těžké prohrát takhle podruhé za sebou prodloužení, ale já věřím, že naše mužstvo je silné a charakter hráčů je velký,“ říká trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.



Třinec - Ml. Boleslav, od 19 hodin Stav série 3:3

Postoupí z této série gigant posledních let, nebo menší bruslařský klub ze středních Čech vedený někdejšími borci z NHL i mistry světa? Třinec vyhrává liché zápasy, což by měl být signál pro Boleslavské k maximální pohotovosti.

Slezané se chtějí soustředit především na zlepšení přesilových her, které jim přestávali fungovat. „Špatně jsme si dávali puky, bylo tam hodně nepřesností. To musíme zlepšit, zjednodušit, více střílet. Těch střel tam bylo opravdu málo. To se už nesmí opakovat,“ zdůraznil Matěj Stránský. Kouč Václav Varaďa nabádá mužstvo, aby v rozhodující chvíli hrálo maximálně koncentrovaně.

Boleslav nemá co ztratit. V semifinále není v pozici favorita, přestože skončila po základní části třetí. V play off předvádí svižný, agresivní hokej i organizovanou hru. Navíc si v šestém utkání na vlastním ledě počínala velmi suverénně.

„Musíme dobře zregenerovat, zítra dobře potrénovat a vyndat si z hlavy, že to je nějaký sedmý zápas. Půjdeme si to užít a pak budeme mít šanci vyhrát a postoupit, i když to bude těžké,“ plánoval před zápasem klíčový muž šestého zápasu Ondřej Najman.