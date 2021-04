Velký unikát, chválil boleslavský Najman dva Kousalovy góly v oslabení

Ofenzivní trojka Pavel Kousal - Ondřej Najman – Oscar Flynn byla letos v boleslavském dresu pro hokejovou extraligu velkým občerstvením. V play off a hlavně v semifinálové sérii s Třincem už se jim ale až tolik nedařilo.



Když ale Boleslav jejich příspěvek dostala, byl velmi výrazný. V šestém utkání série zvítězila 4:2, když Kousal skóroval dvakrát a Najman byl autorem vítězné třetí branky. V semifinále je tak srovnáno: 3:3 na zápasy.

„Trošku už jsme přemýšleli nad tím, proč se nám nedaří, ale starší kluci nám říkali, ať si to nebereme do hlav. Dneska nám to sedlo,“ pochvaloval si Ondřej Najman.

Od začátku se zdálo, že je váš útok ve větší pohodě než v předchozích bitvách.

Byli jsme aktivní, nepříjemní, vybojovali jsme dost puků a nakonec nám to tam i spadlo.

Pavel Kousal se dokonce jako teprve třetí hráč v historii play off trefil dvakrát ve vlastním oslabení.

To je velký unikát, když si to zpětně uvědomím, je to pecka.

Poprvé v sérii se vám podařilo skórovat jako prvním. Soustředili jste se na to?

To bylo asi nejdůležitější, co jsme před zápasem řešili. S nimi se musí hrát šedesát minut a ne pouze dvě třetiny.

Takže ta první branka byla klíčem?

Oni jsou velmi zkušení, už mockrát byli v play off i ve finále. Když vstřelí první branku, špatně se proti nim dotahuje. Proto byl první gól nesmírně důležitý.

Podívejte se na první Kousalův gól v oslabení:

Dokážete popsat, v čem ještě byla Boleslav v šestém duelu lepší?

Měli jsme i trochu štěstí, že se pár puků odrazilo k nám a my jsme šli do protiútoků. Jinak si nemyslím, že by Třinec hrál nějak hůře než předtím.

Za stavu 3:2 měli hosté velký tlak i přesilovku. Vnímal jste zákroky brankáře Jana Růžičky?

Růža byl skvělý, máme v něj důvěru, potvrdil parádní formu z celého play off. I dneska nás hlavně v té koncovce podržel.

Jak se připravíte na rozhodující sedmou bitvu?

Dneska musíme dobře zregenerovat, zítra dobře potrénovat a vyndat si z hlavy, že to je nějaký sedmý zápas. Půjdeme si to užít a pak budeme mít šanci vyhrát a postoupit, i když to bude těžké.

I když se hraje bez diváků, bude mít Třinec výhodu v domácím prostředí?

Domácí prostředí nějakou roli hrát může, ale rozhodující budou naše hlavy.

Podívejte se na druhý Kousalův gól v oslabení: