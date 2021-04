Růžové vyhlídky jsou pryč. Hokejisty Liberece teď čeká bitva o vše

O finalistovi tak rozhodne až poslední sedmý zápas, který se hraje ve čtvrtek od 17 hodin v Praze.

Sparta - Liberec Čtvrtek 17.00 online

„Za stavu 3:0 to vypadalo všechno růžově. Kdyby nám ale někdo před sérií řekl, že se bude hrát sedmý duel, tak bychom byli rádi, že můžeme v posledním utkání rozhodnout. Musíme to brát pozitivně a dobře se připravit na klíčovou bitvu,“ snaží se hledat klady před rozuzlením semifinále elitní útočník Radan Lenc.



Jenže marná sláva, ztráta jednoznačného třízápasového náskoku musí hodně bolet. Postup byl tak blízko. Ukázalo se však, že fráze o nejtěžším posledním kroku není zas tak otřepaná, jak by se zdálo.

Liberec začal semifinále fantasticky. Na ledě favorizovaných vítězů základní části vyhrál dva úvodní zápasy jednoznačně 5:1 a 3:1. Sparta nestíhala, nevyrovnala se soupeři v rychlosti, důrazu ani rvavosti. Když pak Bílí Tygři zvítězili doma 3:2 v prodloužení, vypadalo to na jasný postup.

„Poslední krok je stejně těžký jako první, druhý a třetí. Dokud nevyhrajeme počtvrté, tak není konec série,“ upozorňoval liberecký kouč Patrik Augusta. Jeho sparťanský protějšek Miloslav Hořava přizvukoval: „Cítím z týmu sílu se o to ještě porvat a sérii otočit.“

A jeho slova se začala naplňovat. Zápasy čtyři, pět a šest dokázala Sparta strhnout na svou stranu. I díky brankáři Matěji Machovskému, který vystřídal Alexandra Saláka. Poslední dvě vyrovnané bitvy přinesly výhru Sparty 3:2 po prodloužení.



„Prohráli jsme druhé prodloužení za sebou, což je těžké na psychiku. Byli jsme kousek od toho, abychom to zvládli. Bohužel se to nestalo,“ smutnil útočník Lenc.



V pěti ze šesti dosavadních utkání vstřelila Sparta první branku. I to jí nakonec pomohlo sérii vyrovnat. „Je těžké, když se nemůžeme prosadit jako první. V sedmém utkání tohle chceme zlomit a zápas kontrolovat,“ prohlásil Lenc.

Sparta odehrála poslední tři utkání pod obrovským tlakem. Jediné klopýtnutí jí mohlo ukončit sezonu. Z prekérní situace se však vysekala a připravila Bílé Tygry o psychickou výhodu.

„Samozřejmě je těžké prohrát takhle podruhé za sebou prodloužení, ale já věřím, že naše mužstvo je silné a charakter hráčů je velký,“ uvedl liberecký trenér Augusta. „Jsme dobře trénovaní a nachystáme se na čtvrtek na sedmé utkání. Myslím, že to není o tom, že byl stav 3:0 v sérii. Nejdříve jsme prostě vyhráli tři zápasy po sobě my, pak uspěla třikrát v řadě Sparta a ve čtvrtek si to rozdáme o všechno.“

Hráči Sparty nezastírají, že jim po třech výhrách v řadě narostlo sebevědomí. „Věříme si, ale zůstáváme pokorní. Musíme tvrdě pracovat, protože nás čeká ještě hodně náročný úkol,“ míní útočník Miroslav Forman.