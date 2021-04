Sláva, nebo konec. Hokejové semifinále rozhodne adrenalin, tlak i gólmani

Buď budeme slavní, nebo padneme. Tak to bývá se sedmými zápasy. Infarktové bitvy jsou lahůdkou pro fanoušky a noční můrou pro trenéry. A psychicky náročné pro hokejisty.

„Míval jsem rád vyhrocené momenty, úplně mě pohltily. Přestával jsem v těch chvílích myslet na čas i stav zápasu,“ vzpomíná David Moravec, bývalý vynikající reprezentant a dnes televizní expert.

Najdou se vůbec hráči, kterým by tíha klíčových okamžiků nedrnkala na nervy? „V Česku to býval Roman Kaděra, ten neměl brzdy. Klidně si jel na modré čáře přes osu, v obranném pásmu dělal kličky. V základní části si to dovolíte, ale on ani v play off tyto věci neřešil,“ směje se Moravec.

Na Spartu a Třinec dopadá v semifinále velký tlak. Od suverénů základní části se díky dominanci v dlouhodobé části, rozpočtu i kvalitě kádru postup do finále očekává. A co Liberec s Mladou Boleslaví? Mají své soupeře ještě čím překvapit na úkor favoritů? Obě série nabízely atraktivní útočný hokej se spoustou šancí. Zvykněte si, že posledních šedesát a možná i víc minut posledního semifinálového večera bude úplně jiných.

„Předpokládám, že se začne zodpovědně a bude to o jediném gólu. Pak může kdokoliv odpadnout,“ soudí expert. „Je to velký tlak. Jde o všechno a rozhodují dvě věci: fyzická zdatnost hráčů a morální volné vlastnosti, kdy se hráči vybičují k maximální obětavosti.“

Sparta - Liberec

Sparťané čekají na titul od roku 2007, triumfu od té doby byli nejblíž v sezoně 2015/16, kdy tým o trofej připravila rozsáhlá marodka klíčových borců. Teď jsou v situaci, kdy se zase jednou mohou výrazně zapsat do historie.

Liberec položil Spartu na lopatky, jen ji ne a ne dorazit. A to se zle nevyplatilo. Obdivuhodně se zvedla ze země, vrátila se zpátky do série a pokud uspěje, bude prvním týmem české historie, který v play off otočí nepříznivý stav 0:3 a postoupí.

Liberec hrál tři zápasy hokej, který neměl chybu. Zdobila ho neprostupná obrana, kázeň i skvělý gólman Kváča. Než se sparťané vrátili vítězstvím 5:0 a dvojicí těžce vydřených prodloužení. Sebevědomí je teď na jejich straně. „Ať si fanoušci Liberce teď myslí cokoliv, psychicky jsou Bílí Tygři v defenzívě. Budou to mít v Praze ohromně těžké, teď už hrají pod hrozbou vyřazení. A Sparta? Můžu se mýlit, ale doma to doklepe,“ věří David Moravec.

Rozhodne právě rozpoložení. Zatímco před týdnem byla Sparta úplně bezbranná, teď drží trumfy v rukou. Rozdíl v náladě byl jasně vidět na konci šestého střetu vrcholící Řepíkovou exkluzivní tečí, gejzírem sparťanské radosti a řáděním namíchnutého libereckého brankáře Kváči.

„Vidím tam nějaké křivdy za některé zákroky, ale enormní je i mediální tlak. Dřív nebo později to stejně ovlivní i rozhodčí,“ míní Moravec.

Třinec - Mladá Boleslav

Třinec je poslední tým, který si předloni užil oslavy s mistrovským pohárem. V základní části dominoval, udivoval přesilovými hrami, vynikající rotací v útočném pásmu a pohybem. Stejné zbraně teď používá i Mladá Boleslav, která v základní části Slezanům ve vzájemných duelech nedopřála jedinou výhru. Play off je něco jiného.

Pro třinecké hokejisty hraje jedna výrazná drobnost: během semifinále jim vycházejí liché zápasy a dobře si to teď musí uvědomovat i soupeř. Navrch hraje doma, kde je extrémně silný. „Mají Boleslav doma, ale nebude to hrát roli,“ dodává Moravec. Soudí, že tuhle sérii rozlousknou brankáři, hlavně rozpoložení třineckého gólmana Ondřeje Kacetla.

„Sedmé zápasy bývají fakt náročné a já nevím, kolik už jich zvládl. Má dobrá čísla, ale ty teď zkreslují. Jeví se mi slabší než boleslavský Jan Růžička,“ vysvětluje.

Pro Třinec hraje alespoň to, že má v kádru schopné techniky Martina Růžičku s Matějem Stránským, kteří jsou schopní oklamat obranu jako to naposledy předvedl právě Růžička v Boleslavi. „Třinec na druhou stranu může být rád, že boleslavský tahoun David Šťastný není v takové formě. Někdy možná předržuje puk, ale je to jinak velmi rychlý a silný hráč,“ hodnotí.

Ač se třeba Šťastný necítí, Boleslav profituje z hokeje založeného na rychlosti, agresivním napadání a organizovaném systému hry. „Líbí se mi. Navrch mají Martina Ševce, borce schopného padat do střel. Když kluci uvidí obětavost takového kluka, který je tam i jako bek od střílení gólů, měli by si ostatní říct: ty brďo, já bych měl padat taky, to přece nejde jinak.“

Co bude hrát větší roli v obou dramatických sériích? Momentální obětavost, obrovský tlak na favority, nervy v závěrečných minutách, křivdy z předchozích zápasů, anebo ony tolik omílané zkušenosti?

Rozhodne se ve čtvrtek večer. Tak příjemnou hokejovou podívanou u televizorů.