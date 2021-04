Divoká gesta a roztříštěná hůl. Kváča dostal napomenutí, Liberec trest

Nemohl rozdýchat, jak sudí řídili poslední minuty v prodloužení pátého semifinálového souboje play off hokejové extraligy mezi domácí Spartou a jeho Libercem, a tak si to šel Petr Kváča vyříkat z očí do očí. S jindy klidným gólmanem Liberce zacloumaly po vypjatém duelu emoce, což neuniklo ani šéfovi svazové disciplinární komise Viktoru Ujčíkovi. Trest dostal za výroky i další provinění také jeho klub.