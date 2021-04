Přesilovky rozhodly. Byly slabé, uznal třinecký kouč Varaďa

Třinečtí poprvé v semifinále dostali první gól. A celou dobu včera dotahovali. Jejich naděje oživil Freibergs v 50. minutě, když snížil na 2:3, jenže závěr Oceláři nezvládli.



„Prohráli jsme, ale pořád máme před sebou ještě jeden zápas, abychom postoupili do finále,“ řekl třinecký útočník Matěj Stránský.

„Chyběl nám větší důraz, na můj vkus jsme byli slabí v osobních soubojích,“ podotkl třinecký trenér Václav Varaďa. „Třetí třetina byla z našeho pohledu nejlepší, ale nepovedlo se nám vyrovnat.“

Také proto, že Oceláře zradila jejich silná zbraň - přesilovky. Ty měli v úterý čtyři, leč ani jednu nevyužili. Naopak dvakrát v nich dostali gól „Přesilovky rozhodly, měli jsme jich docela dost, ale byly slabé,“ uznal Varaďa.

„Špatně jsme si dávali puky, bylo tam hodně nepřesností. To musíme zlepšit, zjednodušit, více střílet. Těch střel tam bylo opravdu málo. To se už nesmí opakovat,“ zdůraznil Matěj Stránský.

V závěru duelu Třinečtí při vyloučení Ciencialy hráli bez gólmana v šesti proti čtyřem. Jenže jim unikl Kousal, jehož podrazil Matěj Stránský, a rozhodčí odpískali technický gól.

„Asi jsem tam trochu uspěchal nahrávku,“ povzdechl si Stránský. „Puk se odrazil k soupeři a už jsme ho nestihli zastavit. Naše přihrávky měly být lepší.“

Václav Varaďa podotkl, že v početních výhodách nebyli dostatečně precizní. „Nevytvořili jsme si v nich ani žádnou velkou příležitost. Postupně se do naší hry vkrádala nervozita, že nám to v přesilovkách nejde, ale někdy takové zápasy jsou.“

Oceláři se shodli, že do utkání přitom vstoupili dobře. „Možná nám tam chyběl jen trochu větší tlak do brány, a proto nám tam nic nespadlo,“ řekl Matěj Stránský. „Ale ten zápas jsme si prohráli jinde než v první třetině, v té druhé. Můžeme se tlouct do hlavy, ale máme před sebou ještě jeden zápas a na ten se připravíme. Půjde o všechno. Každý musí odvést sto deset procent a věřit, že je porazíme.“

Stránský bral na sebe první gól. „Nezblokoval jsem střelu,“ uvedl. „Ve druhé třetině jsme pak udělali dvě chyby, které se pořád opakují, a dostali dva góly.“ Varaďa potvrdil, že opět doplatili na laciné branky. „Při tom prvním jsme nepohlídali hráče před brankou a nechali ho dorážet,“ připomněl.

Další dva dali domácí z rychlých protiútoků, přestože do nich Třinečtí minule na svém ledě protivníka už nepouštěli. „Jde o individuální chyby. Je to o tom, že musíme hrát koncentrovaně celých šedesát minut,“ dodal Stránský.