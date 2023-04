Obětavost, preciznost a Kacetlův hon za rekordem. Třinec šlape i bez Varadi

Před začátkem sezony panovaly obavy, že bez Václava Varadi to nepůjde. Ozývaly se názory, že hráči s odchodem přísného kouče ztratí potřebnou zarputilost. A během základní části to tak občas i vypadalo.

V play off ale trojnásobní úřadující šampioni znovu objevili starou formu. Propracovaný defenzivní systém mají zkrátka zadřený pod kůží. I nadále oplývají zodpovědností a obětavostí, což na východě Čech názorně předvedli.

Vítěz základní části působil chvílemi až bezradně. Celkem se zmohl jen na devatenáct střeleckých pokusů, vypracoval si minimum vyložených šancí. Trápení se snažil zlomit, ale opakovaně narážel do neprostupné ocelářské zdi.

„Všichni do toho dali absolutní maximum. Čistili jsme prostor před bránou, měli jsme i štěstí, což k tomu patří. Od začátku jsme si věřili. A jsme šťastní, že jsme byli odměněni,“ spokojeně pokyvoval hlavou Daňo.

Svěřenci Zdeňka Motáka přidali v bruslení i v agresivitě, až na jednu výjimku se vyhýbali trestné lavici. A když se v sedmnácté minutě ujali vedení, v důslednosti při bránění ještě přidali.

„Chtěli jsme být chytřejší a rychlejší v osobních soubojích. Snažili jsme se hrát s pukem, ale zároveň jednoduše. Stálo nás to nějaké síly, ale fungovalo to,“ vyprávěl střelec vítězné branky Lukáš Kaňák.

Jeho prudká rána přes několik clonících protivníků korunovala povedený nástup hostujícího celku. Oproti neděli, kdy Třinec v první třetině zaspal a dvakrát neuhlídal Lukáše Sedláka, šlo o vítanou změnu.

Podívejte se na trefu obránce Lukáše Kaňáka.

„V kabině jsme si řekli, že tentokrát musíme začít úplně jinak. A povedlo se! Asi jsme se dobře vyspali, nevím,“ usmíval se šestadvacetiletý Kaňák, který přišel krátce před koncem základní části z Plzně.

Oceláři se vyhnuli i zbytečným vyloučením, hromadných strkanic a menších potyček na hranici obou brankovišť výrazně ubylo. Emoce vzplály snad jen po ostrém zákroku Davida Musila na Daňa.

„David je tvrdý hokejista, určitě si na něj musíme dávat pozor. Nedíval jsem se kolem sebe, dostal jsem ránu do hlavy, ale naštěstí je vše v pořádku,“ popisoval slovenský útočník střet s bývalým spoluhráčem.

Tomáš Marcinko před pardubickou brankou.

V základní části ovládl s devětadvaceti přesnými zásahy pořadí střelců. V jedenácti zápasech play off skóroval jen jednou. Do šancí se dostává, ale postrádá klid a přesnost. Jednu vyloženou možnost zahodil i v Pardubicích.

„Špatně jsem to trefil. Nepadá mi to tam, ale věřím, že to dokážu zlomit. Musím tomu jít naproti, nepolevit a pořád dělat na ledě správné věci. Zkrátka pomoci týmu i jinak.“

Neproměněný samostatný únik v oslabení jej nakonec mrzet nemusel. Nedlouho poté zvýšil po krkolomné akci vedení Andrej Nestrašil, krátce po začátku třetího dějství navíc udeřil Aron Chmielewski.

Polský útočník překonal z mezikruží marně se natahujícího Romana Willa. Třinec využil ve vyřazovací fázi už desátou přesilovku, v níž se tradičně může pyšnit vysokou úspěšností (35,71 %).

A nezapomínejme na opět bezchybného Ondřeje Kacetla, který lapil všech devatenáct střeleckých pokusů soupeře a vychytal už dvanáctou nulu v play off v kariéře.

V historické tabulce se dotáhl na Petra Břízu, k vyrovnání rekordu Romana Málka mu schází jediné čisté konto. „Klobouk dolů, k tomu není potřeba říkat více,“ vyzdvihl dvaatřicetiletého brankáře Kaňák.

Klečící Lukáš Kaňák slaví gól do sítě Pardubic.

Oceláři si domů odváží cenný bod. A dávají vzpomenout na předchozí sérii se Spartou, v níž rovněž nezvládli první utkání, ale rychle se poučili z chyb a o den později vyloupili O2 arenu.

„Když to tak říkáte, podobnost tam určitě je. Pokud plníme, co máme, můžeme hrát s každým. Jsme spokojení, na třetí zápas se zase připravíme. Chceme to zvládnout,“ burcoval Kaňák.

Další pokračování semifinálové série je na programu ve čtvrtek od 17 hodin.