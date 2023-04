ONLINE: Pardubice - Třinec 0:0. Semifinále pokračuje, srovnají hosté stav série?

Svěřenci Radima Rulíka zvládli první duel především díky zvládnuté první třetině a příspěvku elitní formace, která navázala na povedené výkony ze čtvrtfinále proti Olomouci.

Pardubice - Třinec (stav série 1:0) Druhý zápas semifinále sledujeme v podrobné reportáži.

Dařilo se především Lukáši Sedlákovi. Třicetiletý centr opět ukázal, že je aktuálně největší hvězdou extraligy. Dvakrát se zapsal mezi střelce, sahal i po hattricku.

A po zápase vyzdvihl také spoluhráče: „Podali jsme super týmový výkon, všichni skákali do střel. Přesně tak to má vypadat! Chceme v tom pokračovat, ale můžeme být ještě disciplinovanější.“

Oceláři se stejně jako v úvodním klání série se Spartou rozjížděli pozvolna. Postupem času se ale se svižným tempem odpočatějšího soupeře srovnali a dokonce sahali po vyrovnání.

„Snažili jsme, ale není snadné nahánět výsledek v závěru. Víme, v čem se máme zlepšit. Jde hlavně o to, jak bojujeme a děláme jednoduché věci. Jsem přesvědčen, že budeme lepší,“ prohlásil odhodlaně Tomáš Marcinko.

Právě střelec druhého třineckého gólu výrazně přispěl svou dotěrností a neústupností v osobních soubojích k celkové atmosféře utkání. Na ledě bylo k vidění několik strkanic, které se konaly především na hranici obou brankovišť.

„O tom je hokej, play off obzvlášť. Hraje se takhle všude po světě, ať se podíváte na sever Evropy nebo do Ameriky. Když je to tvrdé a nikoliv zákeřné, je to v pořádku,“ vyprávěl slovenský útočník.

Potyčka před pardubickou brankou.

Svěřenci Zdeňka Motáka si i tentokrát budou chtít pomoci tradičně velmi dobře fungujícími přesilovkami (40 %). Především ale potřebují o poznání lépe zachytit začátek.

„Budou si věřit, my také. Víme, že druhý zápas na Spartě zvládli, zase se připravíme na sto procent. Budeme hrát stejně. A ještě zkusíme přidat něco navrch,“ řekl pardubický útočník Lukáš Radil.

Uspěje vítěz základní části znovu? Nebo bude muset skousnout první porážku v letošním play off?