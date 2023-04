ONLINE: Třinec - Pardubice 0:0. Na ledě obhájců, kdo po třetím duelu povede?

Oceláři přes úvodní porážku 2:4 také na východě Čech suverénním vítězstvím 3:0 názorně předvedli, jakým týmem pro play off jsou. „Vynikající kolektivní výkon,“ hodnotil třinecký kouč Zdeněk Moták.

ONLINE: Oceláři Třinec vs. Dynamo Pardubice 3. utkání extraligového semifinále sledujeme podrobně

Však i nejlepší útok soutěže ztroskotal na bezchybné defenzivě v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem, jenž si díky devatenácti úspěšným zákrokům zapsal už dvanáctou kariérní nulu v play off a atakuje extraligový rekord Romana Málka (13).

Série s Dynamem tak zatím kopíruje průběh čtvrtfinále se Spartou.

„Budeme doufat, že to tak bude i ve zbytku semifinále,“ povídal bek Lukáš Kaňák, který úvodním gólem přiblížil Oceláře k výhře. „Znovu jsme si ověřili, že když plníme pokyny trenérů, můžeme hrát s každým.“

Slezané netají, že i k zápasu ve Werk Areně plánují přistoupit stejně. Letitá zkušenost ukazuje, že když se navíc jako první prosadí, neprohrávají. Toť důrazné varování pro soupeře.

„Na to my ale koukat nesmíme,“ reaguje útočník Pardubic Jan Mandát. „Musíme se zaměřit na sebe, ve druhém utkání jsme nechodili tolik do brány a Kacetl to měl jednodušší.“

„Byl to zápas z kategorie nepovedených. Neudrželi jsme se na kotouči a nebyli silní v soubojích,“ konstatoval kouč Radim Rulík. Jeho svěřenci tak poprvé v letošních vyřazovacích bojích skousávali porážku.

Oceláři by nyní mohli pracovat s mírnou psychickou výhodou, Pardubičtí si ovšem i nadále věří a nepříjemné prohře nepřikládají větší význam.

„Byli bychom blázni, kdybychom si mysleli, že i Třinec přejedeme 4:0. Je to skvělý play off tým, hráči soupeře mají všechno zažité a bylo jasné, že to bude těžká a dlouhá série. Nesmíme věšet hlavu. Je to 1:1 a my se musíme dobře připravit na další zápasy,“ podotkl útočník Jan Mandát.

„V Třinci budou utkání hodně podobná, musíme zjednodušit hru,“ velí zase obránce Tomáš Dvořák.