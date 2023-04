Super šance, ale jediný gól. Je to zklamání, přiznává pardubický Sedlák

„Hned v první třetině jsem jel sám na bránu, Tomáš (Hyka) také, Činel (Cienciala) ve třetí třetině hned při prvním střídání,“ vyjmenovával Sedlák největší příležitosti hostů po porážce 1:2.

Co chybělo, aby Pardubičtí dali víc než jeden gól?

„Vždycky jen kousek,“ odpověděl Sedlák. „Hráli jsme výborný hokej, ale udělali dvě chyby a oni dali dva góly. V pátek hrajeme další zápas a když takto budeme pokračovat, dříve, nebo později se to obrátí.“

Pardubičtí měli většinu zápasu převahu, přestříleli Oceláře, bušili do nich a nic.

„Jo, to je frustrující, ale co se dá dělat. Musíme zůstat pozitivní,“ nabádá pardubický útočník Tomáš Vondráček.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl čelí šanci pardubického útočníka Lukáše Sedláka.

„Takový je hokej. Nějaký zápasy jste lepší a prohrajete, nějaký jste horší a vyhrajete. Hokej je hra chyb a my je nyní nepotrestali,“ dodal Sedlák.

Hosté nezužitkovali ani jednu ze tří přesilovek, v nich pořádně neohrozili třineckou branku.

„Moc si je nevybavuju. Ale při té jedné jsme měli dobré střely. Řeka (Říčka) z mezikruží netrefil bránu. Ale samozřejmě chce to, abych si přesilovkami pomohli,“ připustil Sedlák, jehož první útok většinou v dosavadním průběhu série naráží na formaci třineckého kapitána Vrány.

Sedlák to neřeší. „Ani nevím, normální hokej,“ podotkl.

Útočník Pardubic Tomáš Vondráček trestá zaváhání třineckého brankáře Ondřeje Kacetla a překonává jej.

„Prostě jsme měli super šance. Nejde říct, že bychom je neměli, nebo že bychom stříleli z blbých pozic. Dvakrát třikrát jsme jeli sami na bránu, z toho musíme dát alespoň jeden gól.“

Vondráček pak upozornil, že se hlavně stále musejí držet svých úkolů: „Věřím, že tu sérii otočíme... Káca (brankář Třince Kacetl) má formu, více se musíme tlačit před něho a něco do brány procpat. Víme, že Třinec hraje obětavě a týmově. My hrajeme to samé, bohužel jsme měli smůlu.“