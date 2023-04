Minimum šancí, kapitán postrádal nasazení. Jak Pardubice narážely do zdi

Pardubice mají v letošním play off za sebou první a pěkně tvrdý náraz. Ve druhém semifinále play off hokejové extraligy nastoupil oproti neděli úplně jiný Třinec, který šel do vedení, ve zbytku zápasu domácí absolutně k ničemu nepustil a po výhře 3:0 s přehledem srovnal stav série.