Pardubický útočník Mandát: Jen blázen by myslel, že přejedeme i Třinec

„Byli bychom blázni, kdybychom si mysleli, že i Třinec přejedeme 4:0. Je to skvělý play off tým, hráči soupeře mají všechno zažité a bylo jasné, že to bude těžká a dlouhá série,“ přijal první ostrý direkt ve vyřazovacích bojích v rozhovoru pro klubový YouTube kanál Jan Mandát, útočník ze čtvrté pardubické pětky.

Jasně, stav série je teprve 1:1 a před oběma týmy je možná ještě pět duelů. Ale přesto: Pokud Lukáš Sedlák po úvodní výhře mluvil o tom, že jeho tým má ještě co zlepšovat, pak by bylo zajímavé poslouchat rozhovory v kabině po pondělním zápase. Poté, co se v 18. minutě k volnému puku dostal nehlídaný Lukáš Kaňák a poprvé rozvlnil síť, postavil Třinec hradbu ve středním pásmu a domácím už nic nedovolil. Sem tam vyrazil dopředu a vyhrál suše 3:0. Skórovali ještě Andrej Nestrašil a Aron Chmielewski. „Celou dobu jsme zkoušeli to střední pásmo probourávat, ale když Třinec vede, tak je těžké proti němu hrát. A vědí to všichni,“ uznal Mandát.

Pardubicím v pondělí skutečně nešlo nic. V jediné přesilovce, ve které Dynamo mohlo ještě vyrovnat na 1:1, tropilo spíš chyby ve vlastním pásmu a gólman Třince Ondřej Kacetl mohl zůstat v klidu. Větší stres nezažíval ani ve zbytku utkání, na dvanácté čisté konto v play off mu stačilo pouhých 19 zákroků, přičemž u většiny z nich jen v pohodě schoval puk do lapačky.

Oproti neděli domácí nefungovali ani v kruhu pro vhazování. Lukáše Sedláka nejen na buly výrazně zkrotil Petr Vrána. Hvězdě Dynama často nezbylo než jen rozhodit ruce směrem k čárovým rozhodčím.

„Na tyhle statistiky já moc nejsem, hokej je hra chyb. V zápase určitě byly věci, které se daly udělat lépe, ale o to více se teď musíme semknout, dobře zregenerovat a vyrazit do Třince s chutí dál vyhrávat,“ nabádal forvard Mandát.

Pardubičtí fanoušci během utkání s Třincem.

Ve Slezsku se hraje ve čtvrtek a v pátek pokaždé od 17 hodin a je zřejmé, že Oceláři ze své urputné hry nesleví ani o píď. Spíš naopak. Pokud Vránova formace dokázala tu Sedlákovu vymazat v enteria areně, ve Werk Areně to půjde ještě lépe. Tam, když Třinec půjde znovu dopředu, Dynamo už možná nepustí ani za půlku...

Nevěšet hlavy

„My teď hlavně nesmíme věšet hlavu, a ne abychom se trápili z první prohry. Série je vyrovnaná 1:1 a nás čekají další zápasy, které chceme vyhrát. Musíme se koukat jen na sebe, zaměřit se na vlastní systém,“ bylo jasné Mandátovi.

V úterý měl jeho tým volnější program, dneškem už započne ostrá příprava na venkovní odvety.

„Nebude se však moc lišit od přípravy na zápasy doma. Pustíme si video, ukážeme si chyby a nachystáme se nejlépe, jak umíme, abychom v Třinci zabojovali o další vítězství,“ vyhlásil Mandát.

Pak se série ještě minimálně jednou vrátí do Pardubic. Pátý zápas je v plánu na Velikonoční pondělí.