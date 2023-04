ONLINE: Pardubice - Třinec 0:0. Souboj favoritů, Kacetlovi pomohla tyč

Očekávané střetnutí by leckdo mohl označit za předčasné finále. Oba týmy mají na papíře velice silný a vyvážený kádr, nejvyššími ambicemi se rozhodně netají.

ONLINE: Pardubice - Třinec První zápas semifinále sledujeme v podrobné reportáži.

Východočeši si chtějí zpříjemnit oslavy stoletého výročí od založení klubu. Oceláři doufají v zisk čtvrtého titulu v řadě, což se v historii české extraligy povedlo jen Vsetínu, který dominoval ve druhé polovině devadesátých let.

„S tím, že začínáme venku, se musíme vypořádat. Opět jsme outsideři, ale můžeme překvapit,“ prohlásil třinecký útočník Marko Daňo.

Svěřenci Zdeňka Motáka po šestém místě v základní části zvládli předkolo s Litvínovem (3:0 na zápasy) a mezi nejlepší osmičkou si poradili s favorizovanou Spartou (4:2 na zápasy).

Stejně jako v předchozích letech se mohli spolehnout na propracovaný defenzivní systém opřený o skvělého brankáře Ondřeje Kacetla, který po prvním čtvrtfinále nahradil mezi třemi tyčemi Marka Mazance.

„Právem mají sebevědomí, ale to my také. Půjde o hodně zajímavé a napjaté zápasy, bude to hra obran. Kdo udělá méně chyb, ten vyhraje,“ řekl pardubický Lukáš Radil.

Držitel Poháru Jaroslava Pouzara měl o šest dní delší volno. Čtvrtfinále s Olomoucí zvládl nejrychlejším možným způsobem, elitní útočné trio ve složení Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka a David Cienciala dohromady posbíralo šestnáct bodů.

Karlis Čukste z Třince čistí prostor před brankářem Markem Mazancem.

Posledně jmenovaný má před sebou velice speciální sérii. Nastupuje proti mateřskému klubu, třinecké barvy dříve hájil také David Musil a při třech titulových jízdách stál na střídačce Marek Zadina, současný Rulíkův asistent.

Několik podobných příkladů najdeme i na druhé straně. Na východě Čech v nedávné minulosti působili třeba Kacetl, Tomáš Marcinko nebo Daniel Voženílek.

„V Pardubicích jsem začínal, ale už tam nějakou dobu nehraju, ani nežiju. Samozřejmě se přijdou podívat příbuzní, kteří tam pořád bydlí,“ uvedl důrazný útočník, jenž posbíral proti Spartě pět bodů (2+3).

Zvládne Třinec dvanáctou sérii v play off po sobě? Nebo uspěje hlavní aspirant na celkové prvenství a po dlouhých jedenácti letech se probojuje do finále?