Co s tym budem robit? Třinecký trenér Moták hledal rady u olomouckých

Pardubice ve čtvrtfinále přešly přes Olomouc a třinecký trenér Zdeněk Moták vyzvídal, jak na ně, i u majitele a trenéra Olomouce Jana Tomajka.

„Dokázal poradit. Doufám, že jeho postřehy k něčemu budou,“ usmál se Moták. „Pardubičtí ukázali, že jsou velice kvalitní mužstvo, když si ve čtyřech zápasech poradili s Olomoucí.“ Naproti tomu jedním z pardubických trenérů je Marek Zadina, jenž velkou část hokejového života spojil s Třincem jako hráč a do minulé sezony i coby trenér.

„Co s tym budem robit?“ usmál se Zdeněk Moták. „Ano, Marek Zadina ví o mužstvu a hráčích určité věci, ale předpokládám, že každý trenér se dívá především na aktuální formu soupeře.“

Předešlý souboj Třince s Pardubicemi v play off v roce 2018 byl mimořádně vyrovnaný a vypjatý. Rozhodl ho až sedmý zápas. A stál za to. Oceláři vyhráli 8:1, přičemž David Cienciala měl tehdy sedm asistencí. „To už je nějakou dobu pryč,“ řekl Tomáš Marcinko, který z nynějšího kádru sérii pamatuje spolu s Erikem Hrňou, Vladimírem Draveckým, Milanem Douderou a Vladimírem Rothem, který se v play off zatím nevešel do sestavy.

„Každý asi ví, jakým stylem Pardubice v této sezoně přešly základní část, jaký hokej hrají. Mají velmi kvalitní tým, ale věřím, že se připravíme tak, abychom uspěli,“ dodal Marcinko, který stejně jako Daniel Voženílek a brankář Ondřej Kacetl v minulosti v týmu protivníka působil. „Je to pro mě trošku speciální, ale pokud budu chytat, bude to stejné jako proti komukoliv jinému,“ usmál se Kacetl.

Upozornil, že Pardubice jsou velkým adeptem na titul. „Vyhlašují to, mají výročí. Jdou si za tím. A síla jejich týmu je obrovská. My budeme s pokorou rubat a makat jako tým.“