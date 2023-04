Radil o Třinci: Žádný strom neroste do nebes, máme proti němu výhodu

„Vždycky z toho ale budete trochu nervózní. Nakonec to je právě znak toho, že vám na úspěchu záleží, což je jen dobře. Všichni budeme muset vydat to nejlepší z nás a uvidíme, co nám za to osud přihraje,“ těšil se Lukáš Radil.

Čtvrtfinále jeho tým proletěl nejrychleji ze všech, takže měl dostatek času s manželkou kalkulovat, jakého soupeře by mohlo Dynamo vyfasovat. „Ne že bych měl puštěný každý zápas, ale minimálně výsledky jsem sledoval a pořád jsme to spolu řešili. V téhle fázi už si ale nemůžete vybírat. Probojovat se do semifinále není úplně lehké, každý soupeř je těžký,“ uvažoval Radil.

Nakonec to vyšlo na Třinec. Trojnásobného extraligového šampiona v řadě, jehož zarytý play off systém budí ze sna snad všechny soupeře. Ambiciózní Sparta, kterou Oceláři vyprovodili ve čtvrtfinále, kvůli němu možná ještě ani neusnula.

„Se vším se dá vždycky něco udělat. Žádný strom neroste do nebes,“ usmál se Radil. „Je jasné, že Třinec má právem sebevědomí, ale to i my,“ dodal.

Do karet Dynamu hraje minimálně to, že zmíněný systém v Třinci budoval Marek Zadina, současný pardubický asistent trenéra. Zná ho i obránce David Musil či jeho jmenovec z útoku Cienciala. „Kabinou už samozřejmě běhají nějaké spoilery, co by na Třinec mohlo platit, určitě nám to pomůže.“

Co konkrétního to bude, si ale sám Radil tipovat netroufl. „Půjde o hodně zajímavé a napjaté zápasy. Bude to hra obran, kdo udělá méně chyb, tak ten logicky vyhraje, ale jednu věc teď vybrat nedokážu. Možná vám řeknu, co rozhodlo, až po sérii,“ smál se.

V týmu panuje dobrá nálada. Po výhře 4:0 na zápasy nad Olomoucí měly Pardubice zhruba deset dní na doléčení všech zranění a kvalitní odpočinek, který se už v první sérii ukázal jako klíčový. „Obzvlášť když se hrají dva zápasy hned za sebou, tak je to náročné. Jsem rád, že jsme postoupili hned ve čtyřech utkáních, Třinec už jich má za sebou devět a mohlo by to být menší plus,“ dumal Radil.