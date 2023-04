Závěr v Pardubicích: domácí skákali do střel. A pomohli si „dloubáčky“

Za stavu 3:2 pro Dynamo pár minut do konce Nestrašilova formace domácí družině pěkně zatápěla, arénou to jen hučelo. Nakonec rozhodl „dloubáček“ Tomáše Zohorny z vlastní třetiny, který těsně doklouzal do prázdné branky. 4:2 a první semifinálový bod pro Pardubice.

„Přesně tak to má vypadat. Podali jsme super týmový výkon, všichni skákali do střel a vedeme v sérii,“ pochvaloval si forvard Lukáš Sedlák v rozhovoru pro ČT sport.

Ten se tradičně stal hrdinou domácích. Hvězda z NHL nejprve otevřela skóre využitou přesilovkou v 11. minutě, za dalších šest minut se Sedlák radoval znovu, když jej podobným způsobem jako Zohorna do brejku poslal Jan Košťálek. Hbitý útočník nedal Kacetlovi šanci.

„Viděl jsem, že má ‚Koště‘ trochu času, tak jsem se rozjel dopředu a čekal, co s tím udělá. Jen vyhodil a já vůbec nevěděl, kde puk mám, zařval to na mě David (Cienciala). Tak jsem ho vzal a hned věděl, že budu střílet. Jsem rád, že jsem trochu odčinil to vyloučení, kvůli kterému jsem minule nehrál, a pomohl týmu k výhře,“ těšilo Sedláka.

Na jeho zásah odpověděl na hraně poloviny zápasu taktéž v přesilovce již zmíněný Andrej Nestrašil, ale dvoubrankový náskok pak domácím vrátil po pěkné souhře s Robertem Kousalem Lukáš Radil.

I díky nim tak Dynamo semifinálovou sérii s Třincem zdárně odstartovalo — dnes od 18 hodin už je na programu druhé utkání. „Bude úplně jiné. Máme hodně prostoru na zlepšení, určitě jsme nehráli, jak jsme mohli,“ varoval Sedlák.