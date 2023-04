Primární je vyhrát v Třinci hned první zápas, ví pardubický obránce Kolář

„Primární cíl naší cesty do Třince je vyhrát první zápas. Získat jedno vítězství je stěžejní, úplně ideální by bylo urvat obě utkání, ale to druhé budeme řešit až později,“ řekl pardubický obránce Jan Kolář.

Třinec - Pardubice Čtvrtek 17.00 online

Ze všeho nejdůležitější pro Dynamo nejdřív bude pořádně zregenerovat po téměř třísetkilometrové cestě autobusem a poté si osahat hřiště ve Werk Areně, které je menší než to pardubické.

„Na to budeme mít k dispozici jeden trénink, ale v extralize má menší hřiště spousta klubů, takže to nebude problém. Zvykneme si hned,“ neměl strach Kolář.

Daleko složitější bude znovu se popasovat s urputnou hrou Třince ve středním pásmu, která Východočechy trápila už v Pardubicích.

„V prvním zápase se nám dařilo s tím bojovat, dostávali jsme se do šancí daleko lehčeji než ve druhém případě,“ porovnával Kolář. „Musíme víc chtít. Když si nebudeme moci přihrát, je potřeba nahodit puk do pásma a tam o něj bojovat,“ dodal.

K Ocelářům se série stěhuje za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. V prvním uspělo Dynamo v poměru 4:2, ale hned druhý den právě kvůli třineckému defenzivnímu valu tvrdě narazilo a prohrálo 0:3.

„Třinec nás ale ničím nepřekvapil. Přesně jsme věděli, s čím přijede. My musíme být teď o to důraznější a rychlejší. Potřebujeme být cítit především v předbrankovém prostoru, to rozhoduje zápasy,“ uvědomoval si Kolář.

Ať už duely v Třinci dopadnou jakkoli, je jisté, že semifinále se ještě minimálně jednou vrátí do Pardubic. Pátý zápas začíná na Velikonoční pondělí v 17 hodin.