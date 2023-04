Velká úleva třineckého Hrni: Do poslední chvíle jsem se bál, že minu...

„Fakt jsem měl strach, jak byla branka odkrytá, aby se mi puk nenamotal na hokejku. Ještě jsem ho měl pod nohama, fakt jsem se do poslední chvíle bál, že minu, ale naštěstí mi to tam spadlo. I ze mě to spadlo,“ usmál se Erik Hrňa, který se v soutěži prosadil poprvé od 5. února.

Obě branky vašeho týmu padly po individuálních akcích, poté, co puk do útočné třetiny zavezli Hudáček a po něm Chmielewski. Co tomu říkáte?

Hudy to udělal perfektně. Dva jejich hráči už čekali, že bude puk nahazovat na bránu, ale on si ho stáhnul a střílel nad vyrážečku. Aron se také pěkně propletl středním pásmem. Říkal jsem mu, že to udělal jak na mobilu býval had. Našel Doudyho (Douderu) na modré a vypálil.

A vy jste kotouč dorazil...

Willák to měl těžké, protože před ním jsem puk ještě tečoval. Pro něj bylo složité zareagovat, chytit to.

Jsou samostatné akce cestou, jak se dostat do šancí, když to kombinačně nejde?

Uvidíme. Ale udělá se chybka, obrana se otevře a pak je otázka, jak to hráč vyhodnotí, jestli se může dostat do brány, nebo ne. Samozřejmě nechceme ztrácet puky někde na modrých čarách, takže je jednodušší puk nahodit a hrát u nich, než nějakou individuální akcí ztratit puk a dát Pardubicím protiútok.

Třinecký útočník Erik Hrňa oslavuje rozhodující gól třetího semifinále play off hokejové extraligy proti Pardubicím.

Jak těžké je celý zápas udržet koncentraci, abyste všichni poctivě bránili?

Hrajeme to už nějakou dobu, je to o detailech. Když vypadne jeden, tak se tam otevírají dvířka, kdy můžou Pardubice hrozit. Musíme se soustředit, aby každý dělal, co má.

Skvěle jste zvládli všechna tři oslabení. Protivníky jste nepustili do téměř žádné šance.

Za to bych chtěl kluky pochválit. Pardubice mají přesilovkový tým perfektní. Ale naši hráči hrají v oslabení výborně, obětavě. Jsme rádi, že se nám daří přesilovky soupeře bránit.

Bylo těžké zareagovat na vyrovnání Pardubic, když brankáři Kacetlovi vypadl puk?

To bych vůbec neřešil, Ondra nás drží každý zápas. Bez něho bychom nebyli tam, kde jsme.

Brankář Ondřej Kacetl z Třince si vytahuje puk, který mu zapadl za dres.

Ale místy jste potom byli pod velkým tlakem.

Nebyl to od nás úplně optimální výkon. Také jsme si to v kabině řekli. Ale našli jsme si cestu k vítězství. Zítra musíme začít úplně jinak.