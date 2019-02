Liberec slavil v Třinci, dál válí i Plzeň. Pardubice si vyšláply na Spartu

Bílí Tygři měli zápas v Třinci pod kontrolou, velkou měrou se na tom podílel útočník Lukáš Krenželok. Ten k triumfu nad Oceláři přispěl čtyřmi body za gól a tři asistence. Třinec se musel rozloučit s druhou příčkou na úkor rozjeté Plzně, která sice nechala Vítkovice dvakrát vyrovnat, nakonec ale slavila čtvrtou výhru v řadě a zároveň posun tabulkou.

Mladá Boleslav si nad Kometou vypracovala drtivou střeleckou převahu (31:13), dlouho si ale nevěděla rady s gólmanem Markem Čiliakem, který hájil brněnskou branku poprvé v této sezoně. Středočeši ale nakonec dotáhli obrat v prodloužení díky trefě Pavla Musila a zvítězili popáté v řadě.

Severočeské derby patřilo Chomutovu, který triumfem 4:1 nad Litvínovem ukončil šestizápasovou šňůru porážek. Piráti využili v nedisciplinovaném duelu dvě přesilové hry.

Pardubice jsou sice jednoznačně nejhorším celkem extraligy, Spartě se na ně ovšem nedaří. Dynamo od poloviny listopadu zvítězilo jen třikrát, z toho ve dvou případech právě nad Pražany. Dvěma góly se na nečekaném vítězství 4:1 podílel 20letý útočník Ondřej Machala. Pardubice porazily Spartu doma po čtyřech letech.



Zlín má po triumfu 5:3 nad Karlovými Vary na dosah postupovou desátou příčku, od Litvínova dělí Berany už jen dva body. Hradec si upevnil čtvrté místo po výhře 3:1 v Olomouci.



Třinec - Liberec 2:5

Lídr soutěže z Liberce zahájil vítězný večer už ve 2. minutě, kdy hostující fanoušky rozveselil gól Krenželoka. Tentýž hráč mohl později během vlastního oslabení přidat další trefu, jeho nájezd ale zlikvidoval pozorný gólman Hrubec. Liberecké vedení však zanedlouho přeci jen navýšil dorážkou vlastní střely Jelínek.

Když už se Oceláři dostali na dostřel po trefě Gernáta, vrátil Bílé Tygry do dvoubrankového trháku Ordoš. Liberecký brankář Will zabránil dalšímu snížení, když si postupně poradil s pokusy Růžičky, Galvinše nebo Polanského. Třinec místo toho ve třetí části dále inkasoval a musel se nakonec sklonit před extraligovým lídrem, který po dvou letech oslavil na ledě Ocelářů výhru za tři body. Na straně Liberce vynikl čtyřbodový Lukáš Krenželok (1+3).

Marek Zadina (Třinec): „Dostávali jsme góly z brankoviště, dělali jsme spoustu chyb v obranném pásmu. Neobsazovali jsme hráče, prohrávali jsme osobní souboje a celkově jsme silově zaostávali. Některé situace jsme nezvládli. Liberec byl lepší tým a zaslouženě vyhrál.“

Filip Pešán (Liberec): „Věděli jsme, že domácí budou aktivní, chtěli jsme být aktivní také. Chtěli jsme soupeře spíš zatlačit než nechat hrát, což se povedlo a potvrdili jsme to i střelecky. Po pauze je těžké hned mluvit o nějaké formě. Je to další část sezony, do které jsme vstoupili dobře.“

Ml. Boleslav - Brno 2:1P

Dres Komety poprvé v této sezoně oblékl navrátilec do brankoviště Marek Čiliak. Brněnský gólman se pořádně zapotil po sedmi minutách, kdy betonem zasáhl proti úniku někdejšího spoluhráče Radima Zohorny. Slovenský gólman posléze vynikl i proti možnostem Klepiše či Žejdla a jen díky němu panoval v Brně nadále bezbrankový stav.

Do vedení šla paradoxně ještě před první pauzou méně aktivní Kometa, v jejíž barvách se tečí prosadil bývalý hráč soupeře Jakub Orsava. Mladoboleslavští prolomili Čiliakovo kouzlo až na začátku třetí části, kdy Vondrkovu přihrávku využil zakončující Žejdl. Utkání dospělo do prodloužení, v němž rozhodl po pěkné individuální akci domácí Musil. Boleslav slaví pátou výhru v řadě, Kometu však na šestém místě kvůli triumfu v prodloužení nevystřídala.

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „V první třetině jsme byli aktivnější, pak jsme ale inkasovali gól. Brno bylo ve druhé části jasně lepší. Ve třetí třetině se nám povedlo srovnat a remíza 1:1 odpovídá dění na ledě. Byl to už takový play off hokej. Je vidět, že se to blíží.“

Kamil Pokorný (Brno): „V první třetině to byla typická hra Boleslavi s vysokou aktivitou. Ve druhé třetině se hra už srovnala. V závěru jsme nedali jednu velkou šanci a v prodloužení využila Boleslav našeho propadnutí. Marek Čiliak byl dnes vyhlášen hráčem zápasu a já říkám, že po právu.“

Plzeň - Vítkovice 4:2

Rozjetá Plzeň mohla jít do vedení už po 65 sekundách hry, jenže Strakovu ránu vyrazil hbitý Dolejš. O dvě minuty později mohl na druhé straně skórovat Tybor, ovšem na Frodla nevyzrál. Podobný scénář se zopakoval i po otevření skóre - plzeňské vedení po trefě Pulpána vydrželo jen 33 vteřin, než stačil srovnat Zdráhal.

Gólmani na obou stranách své celky podrželi. Po sérii skvělých zákroků pak hostující Dolejš trochu nešťastně inkasoval po teči svých obránců. Kucserovo vyrovnání rozhodčí kvůli kopnutí ještě neuznali, zato Květoňův zásah zkraje třetí části znovu smazal hubený náskok Plzně. Ve vlastním oslabení mohl otočit Szturc, svou šanci ale neproměnil a Západočeši využili následný tlak k vítěznému gólu Kováře. Závěrečný nápor Vítkovic definitivně utnul gólem do prázdné Gulaš. Plzeň slaví čtvrtý triumf v řadě.

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Náš výkon byl dnes rozpačitý, v první třetině bych ho označil dokonce za lehkovážný. Celých šedesát minut jsme se do toho nedokázali úplně dostat. Poslední měsíc jsme měli formu, dnešní výkon tomu ale neodpovídal.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Plzeň dostala na konci výhodu přesilovky, na rozdíl od nás ji využila. To musíme zlepšit, podobné situace budou rozhodovat v play off. Pochválit ale musím Daniela Dolejše, který zachytal parádně. Jsme rádi, že u nás prodloužil smlouvu.“

Zlín - K. Vary 5:3

Poté, co poslal Zlín v úvodu střetnutí v přesilovce do vedení Fořt, dostala Energie do první přestávky možnost vyrovnat v hned čtyřech přesilových hrách. Povedlo se až během té poslední, kdy dvě sekundy před koncem třetiny skóroval Flek.

Později musely Vary dotahovat dokonce dvoubrankovou ztrátu, i to ale Západočeši zvládli. Krátce po Mikušově vyrovnání na 3:3 ale znovu rozjásal domácí publikum snadnou trefou do odkryté branky Herman a z této rány už se hosté neoklepali. Šlahař v závěru jen stvrdil třetí karlovarskou prohru v řadě. Berany dělí pouze dva body od desátého Litvínova.

Martin Hamrlík (Zlín): „Byl to těžký zápas, který jsme zvládli. Obětavý výkon celého týmu znamená, že nám sezóna nekončí. Litvínov prohrál, my žijeme a jedeme dál.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Domácí vstoupili do zápasu lépe, vstřelili první gól z povedené přesilovky. My jsme vyrovnali na konci první třetiny, ve třetí části znovu, vzápětí jsme si ale nechali dát zbytečný gól, který rozhodl o tom, že jedeme domů bez bodu.“

Chomutov - Litvínov 4:1

Jindy utrápený Chomutov těžil v severočeském derby s Vervou zejména z přesilových her. Ačkoliv vyloučených bylo požehnaně na obou stranách, Litvínov z řady početních výhod gól nevytěžil. Zato Piráti využili hned svou druhou přesilovku v 9. minutě, kdy se z takřka nulového úhlu trefil pod horní tyčku Duda. Ještě před první pauzou mohl srovnat Kašpar, jenže zasáhl tyč.



Navrch tak měli nadále domácí, o to víc po druhé využité přesilovce, v níž skóroval z voleje Stránský. Litvínovské ofenzivní úsilí často troskotalo až na výtečném brankáři Petersovi, ještě více pak hosty uzemnil třetí chomutovský gól z hole Svobody. Závěrečné dějství už zvrat nepřineslo. Piráti ukončili šestizápasovou šňůru bez bodu, Verva naopak po dvou vítězstvích kapitulovala.

Vladimír Růžička (Chomutov): „Zápasy bývají po přestávce opatrnější a první třetina podle toho vypadala. Pro nás bylo důležité, že jsme ubránili hodně oslabení a využili jsme přesilovku. I druhá třetina začala opatrně, ale podařilo se nám dát dva góly a odskočit. Ve třetí jsme si zápas pohlídali.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Na jednu branku nemůžeme vyhrávat. Domácí nám dali lekci z produktivity, jelikož využili dvě přesilovky a my jsme v nich branku dát nedokázali. Za stavu 0:3 se nám podařilo snížit, jenomže když jsme se nadechovali, domácí nám dali čtvrtou branku.“

Pardubice - Sparta 4:1

Dynamo poslal překvapivě do vedení po necelých dvou minutách hry mladík Machala. Sparta sice díky probuzenému kanonýrovi Jarůškovi srovnala, po trefách Kloze a Eklunda ale šli domácí po druhé třetině do šaten s vedením 3:1.

Zkoprnělé Spartě se tradičně vůbec nedařilo v přesilovkách, sama v jedné z nich málem inkasovala. Ve třetím dějství byli hosté blízko kontaktnímu gólu, buď ale netrefili branku, nebo zasáhl gólman Klouček. Pardubické vítězství potvrdil devět minut před koncem druhým zásahem večera Machala, který pak v samostatném úniku dokonce málem završil hattrick. Sparta padla potřetí v řadě, Dynamo naopak po čtyřzápasové odmlce slaví výhru.

Ladislav Lubina (Pardubice): „Sparta byla ve výhodě díky pondělnímu zápasu, zato my jsme do toho vstoupili po tvrdém tréninku na soustředění. Byl jsem příjemně překvapený, jak jsme zápas odehráli. Těžký byl začátek třetí třetiny, kdy visel gól ve vzduchu. Závěr sezony jsme začali úspěšně.“

Uwe Krupp (Sparta): „Porážku beru jednoznačně na sebe. Po zápase jsme si to s hráči vyříkali v šatně, chtěli jsme, aby pochopili, že musíme hrát lépe. Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, tak budeme jen průměrný tým.“

Olomouc - Hradec Kr. 1:3

Domácího brankáře Konráda vtáhl rychle do děje hradecký Chalupa, který zkoušel neúspěšně zakončit kličkovanou zasunutím puku mezi gólmanovy betony. Úspěšnější už byl jeho spoluhráč Rosandič, když poslal hosty do vedení poté, co si položil obránce a prostřelil i brankáře.

Konrád později zlikvidoval šance Pauloviče či Lessia a Hanáci mohli dál živit naději na vyrovnání. K němu skutečně došlo díky trefě Irgla, domácí ale před druhou pauzou znovu prohrávali po gólu do šatny z hole Smoleňáka. Převahu Východočechů potvrdil deset minut před koncem Vopelka, Olomouc už utkání zdramatizovat nedokázala.

Zdeněk Moták (Olomouce): „Hráli jsme špatně, nezasloužili jsme si vyhrát. Individuální výkony byly špatné, kolektivní také. Standardní výkon dnes odvedl snad jen Branislav Konrád.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „Myslím, že jsme měli dobrý vstup do první třetiny, kdy jsme domácí dostali pod tlak. Jen je škoda, že jsme nevyužili šance. Ve třetí třetině byly šance na obou stranách. Gól na 3:1 nás uklidnil. Jsme strašně rádi, že jsme tu vyhráli díky týmovému výkonu.“