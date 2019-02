Olomoucký manažer Fürst: S tolika zraněnými máme zatím dobré výsledky

Hanákům v uplynulých měsících komplikovala život slušná řádka zraněných hráčů, a tak tým doplňovali převážně mladíky z juniorky, což se promítlo i do výsledků na přelomu roku. Zvládli však klíčové zápasy v Mladé Boleslavi (4:1) i ve Zlíně (2:1) a vrátili se do pohody.

„Ve stavu, v jakém mančaft je, a s množstvím zraněných jsou zatím výsledky v sezoně velmi dobré,“ míní generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Kolouch stále hrát nemůže

Zápas s Berany však odnesl zraněním útočník Petr Kolouch, po faulu Zdeňka Okála nedohrál a zlínský útočník dostal za zásah do hlavy trest na tři zápasy. Jenže ani po téměř třech týdnech není Kolouch v pořádku. „Má zlomený nos a utrpěl otřes mozku, hrát stále nemůže,“ potvrdil vedoucí mužstva Josef Podlaha. O zdravotním stavu ostatních zraněných a jejich návratu na led nechtěl kvůli soupeřům hovořit.

Přestože by se nepočetnému týmu kohoutů hodilo posílení, se zavřením přestupového okna žádného nového hráče nezískali. Podle Fürsta dopsali na soupisku útočníky Radka Pořízka a Jakuba Kotalu z prvoligového Havířova. „Ale víme, že dokud bude Havířov hrát, tak nám je nepustí,“ říká Fürst.

Jedinou významnou zprávou zplecharény ohledně kádru tak zůstává prodloužení smlouvy s Branislavem Konrádem o další tři roky. Brankářská jednička po posledním utkání s Třincem z legrace kontrakt podepsala ještě jednou přímo pod domácím kotlem. „Zájem o pokračování byl oboustranný. Braňovi se v Olomouci líbí a je tu zvyklý. Nemyslím, že by to jednání bylo nějak složité,“ prozradil Fürst.

Děsivá baráž je letos daleko

Pro anketu MF DNES se také vyjádřil k otázce, zda by přivítal přímý sestup posledního týmu extraligy. „Nesouhlasím, ale důvody jsou na větší debatu,“ uvedl bez podrobností.

Dalšími diskutovanými možnostmi jsou uzavření nejvyšší soutěže nebo zachování stávající baráže. Tu si Mora vyzkoušela třikrát v řadě, na jaře 2013 neuspěla, o rok později slavila postup a v následující sezoně v ní uhájila své místo mezi elitou.

„Postup byl skvělý, tehdy jsme splnili náš cíl. Ovšem baráž na jaře 2015 po naší první sezoně v extralize byl můj nejhorší zážitek v životě. Bez legrace. Nikomu bych nepřál to zažít, protože nervy kolem ní si nikdo nedokáže představit. Přemýšlíte o tom, co budete dělat, když vám to nevyjde. Můžete zavřít a zahodit klíče, konec,“ vzpomíná Fürst.

Jeho slova by nejspíš podepsali v pražské Slavii, která tehdy extraligu opustila a od té doby se na ni dívá z uctivé dálky. Letos Hanáci zatím mají rozjetou sezonu tak, aby se jich baráž netýkala. Na předposlední Chomutov mají náskok 27 bodů, na jedenáctou příčku, které už se předkolo play off netýká, si zatím drží osmibodový odstup.

Do konce základní části zbývá deset kol, sedmkrát z nich se Olomouc představí doma. Poprvé už dnes s Hradcem Králové.