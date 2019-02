Šlágr kola v televizi neuvidíte. Kvůli výběru ČT i postoji klubů

Program ČT sport nabízí místo střetnutí dvou nejlepších celků soutěže souboj Mladé Boleslavi s brněnskou Kometou. Tedy týmů, které soupeří o šestou příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále.

„Máme tady atraktivní souboje o postupová místa, která přinášejí daleko větší dramata. I když na to může být samozřejmě nahlíženo individuálně,“ připouští Robert Záruba, hokejový komentátor stanice ČT sport.

Česká televize proto bude během vrcholícího závěru základní části dávat nadále přednost soubojům, které rozhodnou o postupu týmů do čtvrtfinále, respektive předkola play off.

„Tak to ale děláme pokaždé. Nebudeme v takových případech koukat na to, jestli zrovna hraje lídr tabulky s druhým mužstvem. Neříkám, že takový zápas neodvysíláme. Ale v sezoně nabídneme skoro 45 utkání a ne vždy se nám to podaří trefit, protože ovlivňujících kritérií je opravdu hodně,“ říká Záruba.

Třicetidenní předstih, s kterým si ČT společně s O2 TV přerozděluje zápasy, by v tomto případě nebránil odhadnout, že zrovna Bílí Tygři a Oceláři budou okupovat vrchní místa v tabulce. Veřejnoprávní televize ale přihlíží i k dalším faktorům.

„Musíme dbát na to, abychom občas vysílali i jiné kluby než jen ty nejlepší. Navíc jsme v této sezoně už třikrát nabídli střetnutí prvního s druhým,“ hájí se Záruba a k duelu Mladé Boleslavi s Kometou přidává: „Boleslav je nejúspěšnější tým posledních deseti kol. Další zajímavostí je to, že Radim Zohorna poprvé nastoupí proti Kometě (odkud v průběhu sezony přestoupil).“

Proč se tedy šlágru 43. kola nechopila konkurenční O2 TV, která se od tohoto ročníku dělí s ČT o extraligové zápasy?

„O vysílání utkání Třinec - Liberec jsme projevili zájem ve chvíli, když si ho v první volbě nevybrala Česká televize. Jelikož se jedná o středeční vložené kolo, dle televizních práv mohla tento zápas odvysílat stanice O2 TV Sport v úterní předehrávce. Nicméně na úterní termín nepřistoupily samotné kluby, které chtěly dopřát svým hráčům odpočinek po návratu z hokejové reprezentace,“ odpověděl mluvčí O2 TV David Solnař.

Stanice nemohou standardně vysílat extraligu obě v tentýž den.