Hradec zadupal Moru, olomoučtí hokejisté po pauze začali bídným výkonem

Kohouti to však čtvrtému Mountfieldu hodně ulehčili, od začátku nestíhali se soupeřem bruslit a první třetinu často jen sledovali, jak hosté kombinují v jejich pásmu.

V 9. minutě Rosandič naznačil střelu, nechal projet Tomečka a pak poprvé propálil Konráda. „Měli jsme dobrý vstup do první třetiny, dostali jsme domácí pod tlak a je škoda, že jsme dali jen jeden gól. Ani ve druhé třetině to nebylo špatné, ale po polovině jsme přestali hrát a hra se kouskovala kvůli vyloučením,“ litoval hradecký trenér Petr Svoboda.

Hanákům pomohla přesilovka čtyř proti třem, ve které si Irgl vyměnil puk s Galvasem a pak švihem vyrovnal. Jenže sedmnáct sekund před koncem druhé části zblízka napálil puk pod víko Smoleňák a jeho trefu nakonec muselo odhalit až video. „Smoleňáka našel výborně Filip Pavlík a bylo to tak rychlé, že jsme to neviděli. Sudí hned naznačoval, že bude volat nahoru, a nakonec to byl gól, který rozhodl o utkání,“ pochvaloval si kouč Mountfieldu.

„Škoda, kdybychom to ubránili, šli bychom do třetí třetiny za vyrovnaného stavu a rozhodl by jeden gól,“ mrzelo olomouckého útočníka Jana Káňu.

Lítost kohoutů z gólu do šatny je pochopitelná, ovšem vedení hostů jen odráželo dění na ledě. „Hráli jsme špatně. Špatně jsme bruslili, vázla nám kombinace, špatní jsme byli v osobních soubojích,“ lakonicky shrnul výkon svého týmu Moták. „Podobný zápas jsme tu spolu hráli v prosinci, kdy jsme vyhráli 3:1. Také jsme hráli špatně, ale dali jsme šťastné góly. Tentokrát se historie neopakovala, ale my jsme si vyhrát nezasloužili. Jediný, kdo podal standardní výkon, byl Braňo,“ jmenoval kouč olomouckého brankáře, který si připsal 30 zásahů.

Mora se nezvedla ani ve třetí části, nedokázala soupeře nijak zatlačit ani si připravit víc nebezpečných šancí. Hradec trpělivě hlídal své vedení a nedalo mu to ani příliš práce. Navíc po chybě Galvase dal Vopelka z brejku třetí gól. „Hráli jsme tak špatně, že jsme byli bez šancí,“ hodnotil trefně Moták.

Příčinu viděl nejen v prvním zápase po reprezentační přestávce, ale také ve zraněních obránce Jana Jaroměřského a útočníka Davida Ostřížka z posledního zápasu před pauzou. „Určitě to bylo způsobeno i těmi dvěma zraněními. Jsou to stěžejní hráči, kteří nám chybí, ale tentokrát nám chybělo všechno,“ zopakoval kouč.

Volná místa zaplnili uzdravený obránce Tomáš Dujsík a útočník Jan Káňa, který se vrátil po tříměsíční pauze, ačkoliv původní prognóza léčení jeho ramene byla do konce sezony. „Nic moc,“ cítil Káňa po utkání. „Bylo vidět, že tři měsíce je dlouho. Ztrácel jsem puky, některé nahrávky byly špatné, takže musím potrénovat, abych byl lepší,“ uvědomuje si.

Kohouti budou potřebovat, aby se i on rychle rozehrál k lepším výkonům, protože jedenáctý Zlín, který může kohouty vystrčit z postupové desítky, včera výhrou nad Karlovými Vary snížil ztrátu na pět bodů.

Už v neděli na Hanou přijede další konkurent v boji o místo v předkole,Litvínov. „Chci, abychom v neděli každý udělali všechno, aby byl výkon lepší,“ přeje si Moták.