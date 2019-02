Bouřlivé prostředí v Brně? Hraje se tam dobře, říká hradecký bek Pavlík

„Nebylo to ale tentokrát hlavně v druhé třetině z naší strany moc dobré, měli jsme tam výpadek. Naštěstí Jarda Pavelka zavřel branku a my jsme vyhráli,“ komentoval třetí venkovní výhru minulého týdne obránce Mountfieldu Filip Pavlík.

Vedle vítězství se mu zápas hodnotil dobře i proto, že k výhře přispěl dvěma góly, což je v jeho případě počin, kterým se nemůže chlubit každý den. „Nevím to úplně přesně, ale dát dva góly v jednom zápase se mi naposledy povedlo někdy před třemi lety a to už je zapomenuto,“ usmíval se Pavlík při vzpomínce na své střelecké úspěchy.

I díky tomu poslednímu Mountfield vstoupil do závěrečné fáze základní části nejlépe, jak mohl. Devět bodů mu výrazně zvýšilo šanci na umístění mezi nejlepšími čtyřmi týmy, navíc i výrazně vylepšilo do té doby nevýraznou bilanci na hřištích soupeřů. „Snažíme se hrát stejně, asi jsme ale více zodpovědní v dodržování zásad, které po nás trenéři venku chtějí,“ komentoval Pavlík výrazné zlepšení Mountfieldu právě v této bilanci.

Společně s posledním venkovním zápasem před reprezentační pauzou Hradec naplno bodoval už čtyřikrát. Nyní proti sobě má soupeře, který mu může ještě ztížit cestu mezi nejlepší čtyřku, jež si do play off odnese výhodu. Kometa je totiž pátá a sedm kol před koncem na třetí Hradec ztrácí 11 bodů. V případě úspěchu by se tento rozdíl snížil na osm a i pak jich bude ve hře ještě dost. A Hradečtí se musejí připravit na to, že ji k tomu požene tradičně plný stadion. „Hraje se tam ale dobře, fanoušci jsou hokejem pobláznění a to k tomu patří,“ nebojí se hradecký bek.