Vedle gólů také nadávky. Takové zápasy mám rád, tvrdí Smoleňák

Jde o čistě hypotetickou úvahu spíše pro pobavení, ale při pohledu na Smoleňákovu střeleckou bilanci se nabízí: Kolik by asi nastřílel útočník hradeckého Mountfieldu v této sezoně gólů, kdyby se obě mužstva střetla víckrát než jen čtyřikrát?

Smoleňák totiž dal Kometě ve čtyřech zápasech šest branek, více než polovinu ze svých jedenácti, které si zapsal do svých střeleckých statistik.

Ba co víc, zkušenému útočníkovi na to stačily jen tři zápasy, v tom prvním v říjnu se totiž neprosadil. Ve zbývajících třech si to ale vynahradil, ve všech zaznamenal po dvou gólech. I teď v Brně, kde se musel vypořádat s nevolí části domácích fanoušků, kteří mu ji několikrát dali hlasitě najevo.

„Nejsem úplně oblíbený, ale takové zápasy mě baví, baví mě hrát proti fanouškům, kteří jsou výborní. Ať si klidně zařvou. Je to přece sport, musíme být rádi, že na něj lidi chodí. Je potřeba to nějak vyventilovat, mně takové nadávky nevadí,“ řekl Smoleňák po výhře, kterou Mountfield zakončil výborně odehranou sérii čtyř zápasů na hřištích soupeřů, ze kterých si přivezl všech 12 bodů.

Kde se vzal onen obrat, který vám nyní přinesl už dokonce pět výher na hřištích soupeřů za sebou?

Do Vánoc jsme byli venku úplně směšní, ale tato série byla hodně zlomová, kdyby nám to řekl někdo před tím, tak mu nebudeme věřit.

V Brně jste opět udělali důležitý krok k tomu, abyste šli do play off jako nejhůře čtvrtí, což má své výhody. Jak vidíte současnou situaci vašeho týmu?

Nejsem statistik, vím, že jsme nahoře. Raději se koukám na nás.

Takže ani na to, kdo by na vás mohl vyjít ve čtvrtfinále play off?

Ani na to ne. Bavil jsem se o tom s kamarádem, který to má nastudované. Extraliga je tak vyrovnaná, že v ní není vyložený favorit a nikdo se nemusí bát druhého. Šanci vyhrát má každý a čeká nás pěkný zbytek sezony.

Proti Kometě se vám letos daří, vzali jste jí jedenáct bodů z dvanácti, přitom jde o velmi kvalitní tým. Čím si to vysvětlujete?

Proti ní nejde hrát jinak než na sto procent. Pokud nepodáte maximální výkon, jste bez šance. Teď jsme to odehráli výborně i přesto, že jsme měli nějaké zraněné a dohrávali jsme na pár lidí. Za snahu a práci jsme si výhru zasloužili. Tohle nás posouvá dál. Odehráli jsme to fantasticky týmově.

Co zranění, zápas nedohráli zkušení útočníci Koukal a Dragoun?

Tohle hodně mrzí, nikdo nechce vidět kámoše zraněného. Jsou to zkušení a důležití hráči a doufám, že je brzy budeme mít. Na druhé straně borci, kteří dostali šanci, je suprově zastoupili, a tím se pocit z vítězství ještě umocňuje. Je to lepší, než kdybychom to vyhráli v plné palbě a v plném počtu.