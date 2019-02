Kometa se soužila: nula střel za první třetinu, nula gólů za zápas

Nejlepší střelec extraligy chyběl Kometě Brno ve všem. Bez Petera Muellera dokonce proti Hradci Králové doma neměla v první třetině ani jednu přímou střelu na branku.

„Situace jsme přehrávali, nebo jsme netrefili branku, nebo Hradec dobře blokoval střely. Přesně nevím, jestli jejich brankář (Brandon Maxwell) nějaký zákrok neměl, možná ne. Každopádně těch střel od nás bylo málo,“ přiznal Petr Holík, centr první brněnské formace, která neúčastí kanadského střelce výrazně utrpěla.

Do první třetiny vedle Holíka naskočil Alexandre Mallet, který byl v elitní formaci neviditelný, od druhé dvacetiminutovky hru první řady Komety zvedl Martin Erat.

To už ale Kometa prohrávala 0:2. První gól byl po akci Lukáše Cingela vlastní, druhý dal Radek Smoleňák z ostrého úhlu k bližší tyči.

„Zároveň my jsme se na začátku dobře drželi na puku. To Kometa nemá ráda, nerada hraje bez puku, její hráči jsou pak nervózní a začínají faulovat. Dali jsme dva góly a pak nás podržel gólman,“ pravil hradecký útočník Cingel. Nezakrýval, že „ubráněná“ nula v kolonce střeleckých pokusů domácích za prvních dvacet minut mu udělala radost. „No tak super. Myslím, že tam jejich hráč (Erat) šel sám na bránu, ale akci nezakončil. Jestli jsme je nepustili ke střele, tak to je dobré,“ usmíval se Cingel.

Hradec počítal ztráty

Hostům postupně vypadli dva zranění útočníci, pro zranění kolen odešli do šaten Petr Koukal a Michal Dragoun, kromě prvních deseti minut druhé třetiny ale dokázali i v oslabení kontrolovat průběh zápasu. Kometa, která začala stejně jako celé utkání i druhou část hry nesmírně aktivně, postupně vadla. Že by se projevila tak silně závislost na Muellerovi?

„Podepsalo se to hlavně na skóre. Peter je nejlepší střelec extraligy a gól potřebujete za stavu 0:2 dát. Potřebujete dát branku, zvednete tým, zvednete fanoušky. Bohužel my jsme gól nedali, nebylo se čeho chytit,“ konstatoval brněnský trenér Kamil Pokorný.

Stejně jako se Kometa pokoušela Muellera nahradit na křídle prvního útoku, tak měnila i rozmístění hráčů při přesilovkách. Jednou nechala navlas stejné schéma jako se svým kanonýrem, ale na jeho místo koncového hráče přesunula Holíka a kombinace od pravého mantinelu trpělivě rozehrával Erat. Pak se Holík vrátil na svoje místo „špílmachra“ a zase zkoušel od tyčky doklepávat Jakub Orsava.

Pak zase jinak.

Pokusů bylo hodně, neujal se ani jeden.

„Samozřejmě, Peter je střelec, chybí nám. Asi nejvíc v přesilovce, ale šance jsme si vypracovali, bylo jich tam dost, mohli jsme klidně dát pět gólů. I v první třetině, i ve druhé, akorát byl problém v koncovce,“ pokrčil rameny Holík.

Délku trvání Muellerovy absence trenér Pokorný po zápase neupřesnil.

Čtyři zápasy, čtyři prohry

Stejně jako nula na kontě vstřelených gólů aby pomalu začala brněnský tým „pálit“ bilance proti Hradci Králové. Počtvrté v sezoně na Východočechy nestačila a vybojovala s nimi jenom jeden bod za prohru doma v nájezdech.

„Proti Kometě nejde hrát jinak než na sto procent,“ posunul ale debatu nad vzájemnou bilancí hradecký tahoun Radek Smoleňák. „My bychom taky byli rádi, kdybychom tak jako proti Brnu hráli proti všem soupeřům. Kometa je ale specifická. Když člověk nepodá maximální výkon, je bez šance,“ řekl.

Právě on si zápasy v Brně s velkým gustem užívá. Že na něho fanoušci Komety křičí a jsou z jeho hry vzteky bez sebe? „Vím, že tady nejsem úplně oblíbený, ale mě ty zápasy baví. Raději budu hrát před takovými fanoušky, kteří jsou výborní, a ať si klidně zařvou. Jsem rád, že lidé chodí,“ uculoval se.

Svůj moment si vychutnal v první třetině po gólu na 0:2. Po střele pod horní tyč pokračoval v jízdě kolem zadního mantinelu, pod kotlem domácích, a významně se radoval.

Rozhodčí si ho hned pozvali na kobereček. „Říkali mi, že to byl pěkný gól. Pochválili mě, že jsem to tam pěkně pověsil,“ tvářil se Smoleňák nevinně jako andílek. „Ne, dělám si legraci, samozřejmě. Jasně že mi rozhodčí řekl, abych se trochu uklidnil,“ dodal vzápětí.

Ve třetí třetině ještě pečetil svým druhým gólem večera výhru svého celku. Kometa sice nakonec celkový počet střel vytáhla na slušný součet 28, vždy po 14 ve druhé a třetí třetině, proti Maxwellovi byl ale v úterý jakýkoliv pokus marný.

„Dnes to nebylo o Kometě, jako spíš o nás. Fantasticky jsme to odehráli jako tým. Kometu není radno brát na lehkou váhu, proto jsem na náš tým pyšný,“ hlásil nejlepší hráč zápasu.