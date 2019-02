Nesmíme se uspokojit, nabádá po úspěšné sérii hradecký Cingel

Může snad být lepší pozvánka natěšeným fanouškům, kteří šli v Hradci na hokej naposledy 2. února? „Už se moc těšíme na fanoušky doma,“ netají útočník Mountfieldu Lukáš Cingel před pátečním duelem s Litvínovem. Obávané dny a týdny prý nakonec nebyly pro tým zase tak moc těžké. „Před prvním utkáním v Olomouci jsme se vůbec nedívali na to, že máme ještě další tři venkovní utkání před sebou, šli jsme zápas od zápasu,“ vrací se k venkovní sérii.

Šli velmi úspěšně. Výhrou v Olomouci nastartovali sérii, jakou v této sezoně ještě nezažili. S předcházející venkovní výhrou v Chomutově totiž za sebou mají šňůru pěti zápasů, v nichž neztratili ani jediný bod. Až do této doby to bylo nevídané, protože v sezoně se jim právě u soupeřů moc nedařilo.

„Nic jsme nezměnili, chceme hrát pořád stejně. Možná nám trochu pomohla reprezentační pauza, oddychli jsme si od hokeje, trošku se vyvětrali,“ přiznal hradecký útočník.

Právě reprezentační přestávka, která předcházela čtyřzápasové venkovní sérii, protáhla čekání na extraligu na hradeckém stadionu na tak dlouho. Hradečtí na ni nevyjížděli v nejlepší náladě, ve svém posledním utkání před ní totiž vedli nad Zlínem už 3:0, ale ten stačil vyrovnat a v nájezdech získal druhý bod. Hradec tak měl po reprezentační pauze co napravovat. Zvládl to skvěle, posílil svoji pozici mezi špičkou tabulky a do konce základní části finišuje s nadějí, že půjde do play off z výhodné pozice

Hradec Králové vs. Litvínov Zápas 47. kola základní části hokejové extraligy, v 18 hodin, online reportáž ZDE

Utkají se třetí tým tabulky (Hradec, 88 bodů) s jedenáctým (Litvínov, 65 bodů)

Hradec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů, naposledy v lednu 2:1 v Litvínově

Mountfield čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil při této sérii ani bod, Litvínov zvítězil ve čtyřech z posledních šesti duelů



„Sezona ale ještě nekončí, pár zápasů je před námi a my se nesmíme uspokojit. Musíme se nadále soustředit,“ poznamenal Cingel.

Soustředění bude hradecký tým hodně potřebovat už v pátek. Do Hradce totiž přijede Litvínov, soupeř, který honí body na to, aby se protlačil alespoň do předkola play off. Před dnešním zápasem mu patří jedenáctá příčka, první, která vyřazovací boje nezajišťuje a která tým posílá do skupiny, v níž se bude hrát o záchranu. Proto se od Litvínova dá čekat zaujetí, proti němuž Hradec nemůže uspět, pokud něco podcení. „Bojují o místa v tabulce, takže myslím, že to bude náročný hokej,“ připouští hradecký útočník.

Mountfield se ke čtyřem výhrám po reprezentační pauze dopracoval i přesto, že mu nenahrával zdravotní stav hráčů. Na marodce se postupně octlo několik hráčů a ani před pátečním utkáním není situace o moc lepší. Spíše naopak, zvlášť když trenéři musejí řešit absence výhradně mezi útočníky.

Už v úterním zápase v Brně nemohli kvůli zranění hrát Paulovič, Lessio a Bičevskis, vyhecovaný brněnský duel pak nedohráli Koukal a Dragoun. Ve čtvrtek bylo všech pět borců na seznamu zraněných a není moc pravděpodobné, že by se někdo z nich v pátek na ledě objevil.

Mountfield proto povolal Lukáše Nedvídka, který hostoval v Třebíči, ten by měl v hradeckém týmu zůstat do konce sezony. Příležitost patrně dostane také junior Dominik Sklenář.