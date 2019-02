Hradec si pokazil náladu. Chtěli jsme vyučovat hokej, nechápal kouč

Soupeř se zvedl snížením na 1:3 po chybě v rozehrávce a pak se nenápadně domácím přibližoval. Svoji cestu za tím zakončil dvě a půl minuty před koncem zápasu a korunoval v samostatných nájezdech, v nichž domácí předčil a ze zdánlivě ztraceného zápasu si odvezl dva cenné body. Potřebuje je k tomu, aby se vměstnal mezi týmy, jež si zahrají předkolo play off.

„Přišlo mi to, jako že chceme vyučovat hokej. Nehráli jsme to, co po klucích chceme celou sezonu,“ těžko hledal Petr Svoboda, asistent hlavního kouče Martince, vysvětlení, proč tým po zdařilém začátku zápasu nechal soupeře zvednout.

Přitom Hradci hrálo všechno do karet. Brzy šel do vedení, ještě v první třetině přidal druhou branku a na začátku druhé i třetí. „V první třetině jsme dominovali. Měli jsme elán a pohyb, proto jsme vedli. Ve druhé třetině jsme ale odstoupili od naší hry,“ musel konstatovat Svoboda.

Závěr základní části z pohledu Hradce Králové st 13. 2. Olomouc - Hradec

pá 15. 2. Třinec - Hradec

ne 17. 2. Karl. Vary - Hradec

út 19. 2. Brno - Hradec

pá 22. 2. Hradec - Litvínov

ne 24. 2. Liberec - Hradec

pá 1. 3. Hradec - Plzeň

ne 3. 3. Vítkovice - Hradec

út 5. 3. Hradec - Ml. Boleslav

pá 8. 3. Pardubice - Hradec

Bezprostřední důvody, které vedli k tomu, že Zlín tak dlouho snižoval náskok hradeckého týmu, až vyrovnal, pojmenoval Svoboda takto: „Byly tam laxní fauly a snížení Zlína na rozdíl jedné branky. Ve třetí třetině jsme také měli šance, které jsme nevyužili. Pak přišel trest za laxnost ve druhé části.“

Přesto Hradec mohl nakonec ze zápasu odejít jako vítěz, v prodloužení k tomu příležitosti měl. „Udrželi jsme se na puku, byla tam jedna vyložená šance, ale nic z toho. V nájezdech byli lepší exekutoři soupeře,“ musel ale hradecký asistent konstatovat.

Mountfield si po této porážce a předcházející s pražskou Spartou pokazil domácí bilanci, v níž ještě donedávna extralize dominoval, nyní se na něj dotáhl Liberec, který na svém ledě odehrál o dva zápasy méně než Hradec. Právě na domácí zápas si Mountfield nyní počká, první čtyři duely po reprezentační přestávce totiž sehraje u soupeřů. I díky tomu před sebou má do konce základní části už jen tři domácí utkání, zbývajících sedm pak jako v cizím prostředí.