Smůla před play off: královéhradečtí hokejisté musí řešit zraněné

Aktuální počet marodů: pět útočníků a po nedělním zápase v Liberci i jeden obránce. Všechno borci, kteří patří do základní sestavy.

„Mrzí to, protože jsme po celou sezonu hráli hokej, kterým jsme si vydobyli současné postavení. A teď to vypadá, že na vrchol sezony nebudeme kompletní. Bohužel to ale hokej někdy přináší, nic nevzniklo po nějakém brutálním zákroku, měli jsme spíše smůlu,“ komentuje současný stav generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, „některá zranění jsou taková, že sice řešíme, zda se hráč může ještě v této sezoně vrátit, ale více to, aby byl hráč v pořádku pro sezonu následující..“

Řešení co nejrychlejšího návratu připadá u dvou útočníků. Matej Paulovič by mohl být k dispozici už v pátek na zápas s Plzní, otázkou je, zda ho trenéři ještě vzhledem k blížícímu se play off raději nepošetří. „Je na tom ze všech zraněných nejlépe, ale nechceme nic uspěchat,“ vysvětlil Kmoníček.

Play off, do kterého by Hradec měl vstoupit 18. března, tedy se začátkem čtvrtfinále, by mohli stihnout další dva útočníci Maris Bičevskis a Lucas Lessio.

„U obou je předpoklad návratu dva až tři týdny, samozřejmě bude záležet na tom, jak půjdou rekonvalescence a rehabilitace rychle a jak se budou oba hráči cítit. Pravda je, že blížící se pauza se nám bude na jejich doléčení hodit,“ uvedl manažer.

Zbývající tři zranění, shodou okolností z posledních dvou venkovních zápasů v Brně a v Liberci, na tom jsou hůř. Nejvážněji útočník Michal Dragoun, který nedohrál zápas v Brně. U něj je jen malinká naděje rovnající se téměř nule, že do letošní sezony ještě zasáhne.

„Jeho zranění bude vyžadovat chirurgicky zákrok, který je možný až po vstřebání otoku a vzhledem k závažnosti poranění chceme, aby se tomuto zákroku podrobil co nejdříve, jelikož rekonvalescence v jeho případě bude trvat několik měsíců,“ uvedl hradecký manažer.

Na to, až opadne na zranění otok se čeká i v případě posledního zraněného útočníka Petra Koukala. U něj je ale stále naděje, že operaci nebude moci podstoupit a pak by mohl do této sezony ještě zasáhnout. Na poslední vyšetření, které vyřkne ortel o tom, zda operace či nikoliv, čeká také Mislav Rosandič, jediný obránce mezi absentujícími.

„Vypadá to na konec sezony, ale definitivně to budeme vědět do konce tohoto týdne,“ sdělil manažer. Vedení klubu tak nyní řeší, jak absence do konce sezony nahradit. Už minulý týden se z hostování vrátil útočník Nedvídek, ještě dříve se k týmu připojil obránce Štindl, jenž byl využíván v útoku.

Klub by mohl využít i další hráče na hostování. Ve druholigovém Vrchlabí hrají útočníci Berger a Pilař, oba toho za Mountfield už dost odehráli. „Možnost to je, ale touto cestou bychom šli až ve chvíli, kdy nebude jiné řešení. Postup Vrchlabí do 1. ligy, o který bude tým nyní bojovat, je pro nás prioritou,“ netají manažer.

Vrchlabí vstoupí do play off v sobotu, Mountfield si od jeho postupu slibuje šanci na výraznou spolupráci, která před touto sezonou začala. „Hlavně pro mladé hráče potřebujeme klub, který jim bude dávat šanci, aby mohli výkonnostně růst. Teď nám to chybí,“ sdělil Kmoníček.

Další možnost může přinést vývoj play off 1. ligy. V Litoměřicích totiž hostují útočníci Dvořák a Jirásek, tým už v pátek vstoupí do čtvrtfinále play off, jeho soupeřem bude Jihlava, vítěz základní části. Proti Plzni tak hradecké mužstvo nastoupí s hráči, kteří jsou nyní k dispozici.