Od nás to nebyl hokej, ulevil si olomoucký útočník Irgl

Srazil vás špatný vstup do zápasu?

Začátek nám utekl, ale srovnali jsme na 1:1. Náš výkon to však nezvedlo. Z mého pohledu to s hokejem nemělo nic společného.

Čím si to vysvětlujete?

Sám nevím, ale připadá mi, že si nepomůžeme, v tom je celý problém. Jeden hráč jede s pukem a čtyři na něj koukají. V dnešním hokeji neuděláte nic, když jdete do dvou a další vás dobrusluje. Když si nepomůžeme, nepřihrajeme si puk a nebudeme hrát hokej, tak nemáme šanci na úspěch.

Do jaké míry výkon ovlivnilo zranění dalších dvou hráčů?

Je to těžké hlavně pro beky, kteří hrají dva a půl měsíce na čtyři obránce. Na druhou stranu nějak si musíme pomoct. Jestli i my útočníci musíme jít hlouběji a pomoct jim. Ale musíme hrát hokej, takto opravdu nemáme šanci.

Je to znepokojivé zjištění před rozhodujícími zápasy základní části?

To zase ne. Každý zápas je jiný, ten další může vypadat jinak. Musíme se na něj připravit a sami si říct, jak si pomoct a jak hrát. A jít do toho úplně jinak.

Jak moc vás poznamenal druhý gól těsně před koncem druhé třetiny, který muselo potvrdit video?

Sudí ukazoval hned, že se na tu situaci podívá. Byl to bohužel gól, myslel jsem, že ne, z mého pohledu jsem viděl břevno a tyčku. Byla to škoda, zvlášť když jsme puk měli na holi. Nevím, asi jsme měli zareagovat jinak a jít daleko agresivněji, když chybělo pár sekund do konce.

Potěšila vás aspoň trefa z dobře sehrané přesilovky?

Možná, ale mě štve celý zápas, celý výkon. To, že jsme dali jeden gól, na to se nedá vyhrát. Ten výkon vůbec nebyl takový, se kterým můžeme nastoupit do dalších zápasů.

Co s tím do neděle uděláte?

Máme dva tréninky a další zápas začíná od nuly. Věřím, že v neděli to bude vypadat úplně jinak. Něco si k tomu musíme říct, poučit se z toho a jít dál. Ještě máme před sebou devět zápasů a to je spousta bodů.