Jsme rozladěni, komentoval verdikty rozhodčích vítkovický kouč

„Jednoznačně nesouhlasíme s posouzením dané situace, kdy jsme obdrželi trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě,“ uvedl trenér a generální manažer Vítkovice Ridera Jakub Petr. „Ze všech dostupných záběrů není patrné, jakým způsobem jsme se proti pravidlu provinili.“

Petr upozornil, že pro posouzení přísného počtu hráčů na ledě existuje více aspektů. „Vysvětlení, které jsem dostal přímo v daném momentu od rozhodčích (Jeřábek a Petružálek), ani jeden z těchto aspektů neprokazuje. Ještě více zarážející je, že v obvyklé zprávě delegáta po utkání bylo vyhodnocení této situace bez bližšího vysvětlení posvěceno. Paradoxně až na naši žádost o vysvětlení situace nám bylo den po utkání dáno za pravdu, tedy trest za příliš mnoho hráčů na ledě nám neměl být uložen.“

Podle Jakuba Petra to není poprvé, co se jeho týmu něco takového stalo. „Jdeme přitom do finální fáze sezony, kdy každý bod, speciálně v našem postavení, může být rozhodující, a proto jsme tímto verdiktem a celkovým postojem velice rozladěni a rozhodli jsme se na něj takto veřejně reagovat.“