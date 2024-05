Birner ukončil hráčskou kariéru, v Liberci se stal šéfem skautingu

Litoměřický rodák Birner hokejově dorůstal v pražské Slavii, pak působil dlouho v zámoří a bojoval o svou šanci v NHL. Nedočkal se. Následně působil ve Finsku, hrál také KHL za Lva Praha, sezonu 2015/16 už ale strávil pod Ještědem a oslavil s klubem historický mistrovský titul.

Pak se vrátil do KHL v barvách Čeljabinsku, ještě v průběhu ročníku 2016/17 se však stěhoval do Švýcarska. V listopadu 2018 pak skončil ve Fribourgu a opět posílil Bílé Tygry. Před uplynulou sezonou dostal na dres kapitánské „céčko“.

V základní části odehrál Birner 43 zápasů a připsal si 15 bodů za pět branek a deset asistencí. V play off přidal z devíti vystoupení pět bodů (2+3). Celkem má v extralize na kontě 391 startů a 312 bodů (108+204). S Bílými Tygry slavil vedle titulu také dvakrát stříbro. Dvakrát si zahrál na mistrovství světa, jednou na olympijských hrách.

Smutný Michal Birner zdraví fanoušky po vyřazení Liberce v play off.

„Vzpomínky mi zůstanou do konce života. Já jsem pyšný na to, že co se tu slíbilo v roce 2015, tak se dodrželo. Za těch sedm sezon, co jsem tu strávil, jsem nesmírně vděčný,“ prohlásil Birner.

Jako nový člen realizačního týmu naváže v roli šéfa skautingu. „Byl jsem vždy ambiciózní člověk, což se s mojí novou rolí nemění. Vím, že to bude proces, při kterém se toho musím mnoho naučit a bude to časově náročnější. Já se na to ale těším, chci pomáhat rozvíjet klub dál,“ uvedl Birner.

Podle hlavního kouče Filipa Pešána je tento krok snahou lépe konkurovat bohatším týmům extraligy, které si mohou dovolit kupovat hotové hráče. „Musíme být efektivní při výběru a výchově mladých hráčů. Pro tuto filozofii, kterou dlouhodobě vyznáváme, je role skauta důležitá, a proto ji v klubu zavádíme,“ vysvětlil Pešán.

„Michal toho pro Liberec mnoho odvedl, je charakterní člověk i mimo led a má respekt jak v Čechách, tak i na mezinárodní úrovni. Nikoho lepšího jsme si nemohli vybrat. Rozšíří náš realizační tým, kde bude úzce spolupracovat s Petrem Jelínkem na adaptaci mladých hráčů na náš program a přechod do dospělého hokeje a mít o nich dokonalý přehled,“ nastínil Pešán.