Naše chyba, hráli jsme jako hovada, přiznal olomoucký Ostřížek

Litvínovu nastřílel útočník kohoutů David Ostřížek dva góly a poprvé v kariéře se dostal přes dvacet kanadských bodů za sezonu (7+14). Jenže při porážce 4:5 v prodloužení to stačilo jen na jediný bod a ten je pro olomoucké hokejisty tuze málo v dostizích o předkolo play off.

Osm kol před koncem základní části vypadli z desítky, zraněními decimovanou sestavu lepí juniory a věří, že se zvednou. Nejlépe už dnes na ledě Sparty (18.30). „Musíme na Spartě něco urvat a dovézt domů,“ burcuje Ostřížek.

Mrzí vás, že ani vaše góly nestačily na výhru?

Nejde o to, že jsem dal dva góly, ale že jsme prohráli vyhraný zápas. To není ani smůla, to je naše chyba. Musíme rychle zvednout hlavu, jde to v rychlém sledu a musíme se z toho poučit.

Třikrát jste vedli, dokonce 3:1, a vypadalo to, že máte zápas pod kontrolou. Co se pak stalo?

Začali jsme hrát nahoru dolů, což ale nemůžeme. Kluci na beku hrají v pěti, ve čtyřech lidech, a když lítají bazény nahoru a dolů, tak je otázka času, kdy už někdo nebude moct a udělá chybu. Byla to chyba nás útočníků, že jsme hráli jako hovada.

Dvakrát jste využili přesilovku, je to jediné pozitivum zápasu?

Nemyslím si to, kromě druhých deseti minut druhé třetiny to i při hře pět na pět nebylo úplně špatné. Také jsme měli šance, které jsme nevyužili, a je to škoda. Bohužel. Musíme se poučit, podívat se na video a soustředit se na úterý. Hrajeme o všechno.

Podepisuje se řada zraněných na koncovkách třetin a zápasů, kdy už síly jednoduše chybí?

Každopádně. Hrajeme tak už nějakou dobu a my útočníci musíme pochopit, že beci od nás potřebují pomoct tím, že budeme vyndávat puky ze třetiny, a ne že je tam budeme zavařovat, soupeř nám je na modré chytne a vrací zpět. To je základ.

Náskok osm bodů na 11. místo, který jste měli před reprezentační pauzou, je pryč. Je to důvod ke znepokojení?

Pořád máme před sebou osm zápasů, a to je čtyřiadvacet bodů. Každý zápas budeme hrát tak, abychom ho vyhráli, a ne jak naposledy.

Po porážce s Hradcem Králové přišla kritika i od Zbyňka Irgla. Zlepšil se výkon proti Litvínovu?

Nevím. Sledoval jsem to z tribuny a zápasy s Hradcem se těžko hodnotí, protože hraje neskutečně organizovaně. Podle mě letos brání nejlépe v lize. Když nevyužijete všechny přesilovky, které vám dají, tak vás při hře pět na pět pustí do jedné dvou šancí. A my zrovna nejsme tým, který by využíval každé příležitosti, my se na každý gól nadřeme. Takže bych zápas s Hradcem nechtěl hodnotit, kluci na ledě to cítili nějak a já to nebudu srovnávat.

Bude těžké porážky rychle hodit za hlavu před zápasem se Spartou?

Je lepší, že hned půjdeme do zápasu, než abychom se v tom babrali. Potrénujeme a v úterý budeme připravení na zápas na sto procent – urvat něco na Spartě a dovézt domů.