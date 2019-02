Krenželok skolil Třinec čtyřmi body: Asi mi svědčil místní vzduch

Pomohl vám rychlý gól hned ve druhé minutě?

Na začátku jsme na ně vletěli. Byl tam odražený kotouč, který jsem dorazil a vedli jsme. To domácím moc nepomůže, když do nás chtěli jít. Záhy jsme využili přesilovku. A oni jsou mužstvo, které chce hrát, takže pak tam mají díry a vám se hraje lépe.

Čím to, že váš útok tak řádil?

Asi je tady dobrý vzduch. Sedí mi. Jsem zvyklý z Ostravy (Krenželok dříve hrál za Vítkovice - pozn. red.). Ale my s Jelenem ustojíme souboje, on je výborný na vhazování. Ordy nám tam lítá a vybojuje hodně kotoučů. Začíná nám to tam padat.



A jak si osobně ceníte vašich čtyř kanadských bodů?

Ty se nesbírají každý den, ale celá lajna hrála dobře. Nejdůležitější je však výhra.

Třinečtí měli ještě naději na obrat, když snížili na 1:2. Co to s vámi udělalo?

Dali gól z přesilovky, kdy jsme zbytečně faulovali. Mohlo se stát cokoliv, oni do toho museli dát všechno, napadali nás ve třech. Řekli jsme si, že musíme ty souboje ustát a vyrážet dopředu, že budeme mít šance. A ujeli Jarda s Kvápou (Vlach a Kvapil) a uklidnili to.

Měli jste v hlavách, že doma jste nad Třincem vedli 3:0 a oni vyrovnali?

Tehdy to od nás nebylo ideální. To jsme zbytečně zmatkovali. Teď jsme si vedení pohlídali, zůstali jsme na puku. Doma jsme kotouče odhazovali a oni dali najednou góly, tam to nebyla legrace.

Liberec slavil v Třinci, dál válí i Plzeň. Pardubice porazily Spartu

Byly zlomové dva góly, které jste vstřelili ve 48. minutě během 40 vteřin na 5:1?

Rychlé góly určitě pomůžou na psychiku, na všechno. Uklidnili jsme se, i když jsme tam pak měli ještě zbytečné fauly a dostali jsme druhý gól.

Je cenné, že se tentokrát prosadila jiná řada než ta s Kvapilem?

Blíží se play off, takže kdyby to takhle šlapalo, mohla by udeřit kterákoliv naše lajna.

Můžete už myslet na prvenství po základní části? Na Prezidentský pohár?

Vůbec ne. Ještě zbývá devět kol, což je moc bodů. Nevíme, jak to bude, ale rozhodně první být chceme. Máme to dobře rozjeté, ale pořád je za námi Třinec a teď jede Plzeň. Ty bodové rozdíly tolik nesledujeme. Nějak se to rýsuje a jsme rádi, že v náš prospěch.