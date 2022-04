Gulaš ještě ke zkratu: Mrzí mě to. Ale leklé ryby nikdy nemohou zvítězit

„Jsem emotivní hráč, mnoho z vás mě zná, hraju na hraně. Play off se hraje na hraně, někdy i za ní. Bohužel se to stalo mně, zkušenému hráči. Ujelo mi to. Teď už s tím nic neudělám. Ale, jak bych to řekl... Leklé ryby nikdy nemohou zvítězit. Každopádně vím, že to byla chyba a mrzí mě to. Teď už to nezměním,“ dodal smířeně.

Měl jste o to větší chuť napravit vlastní výpadek?

Samozřejmě. Chcete pomoci klukům, protože vám ještě dali šanci, a já tak dostal možnost odčinit vyloučení ve třetím zápase. Určitě jsem měl větší motivaci a mrzí mě, že to nevyšlo. Bohužel.

Co rozhodlo o tom, že jste sérii neprotáhli do šestého zápasu?

Vstoupili jsme do toho dobře. Škoda, že jsme nedali první gól, který by nám hodně pomohl. Dostali jsme ho, což se vždy hůř dohání. Nevyužili jsme přesilovky. Sparta se na ně trochu jinak rozestavila a my měli problém... Ale chci soupeři poděkovat za skvělou sérii. Jde opravdu o skvělý mančaft, kde je plno hráčů, co dovedou vyprodukovat plno šancí. To asi rozhodlo. Kvalita na druhé straně je vyšší.

Nicméně duel, a asi nejen tento pátý, byl vyrovnaný. Je kvůli tomu zklamání větší?

Ano, když víte, že jste na hraně, tak to mrzí o to víc. Snažili jsme se to urvat. Věděli jsme, že když zápas zvládneme, tak budeme hrát doma, kde to má soupeř těžké. Bohužel se nám to nepodařilo.

Sezona pro vás skončila, jaké emoce se ve vás mísí? Jste spokojený?

Před sezonou si vždy přeju vyhrát pohár. To je jediný cíl, který mám. Několikrát jsem byl blízko, ale nikdy se mi to nepovedlo. Na druhou stranu jsem pyšný na náš tým, protože jsme měli plno nových kluků, včetně mě, a budovali jsme se od začátku ročníku.

A postupně jste se rozjeli...

Jsem rád, že od druhé poloviny sezony se nám dařilo držet herní systém a podařilo se nám skočit do čtyřky, což bylo skvělé. Teď si přeju, aby tým zůstal pohromadě, což se asi nestane, ale přál bych si to. Je super, když tým má charakter, chuť něco dokázat a táhne za jeden provaz. Tím se dá přehrát kvalita na druhé straně.

Je vážně nepravděpodobné, že by tým zůstal pohromadě. Nyní se dá spíš očekávat, že spoustu hráčů odejde, respektive ukončí kariéry... Hnal vás víc i fakt, že jste se potkali v takto silné sestavě možná naposledy a dostali jste unikátní šanci na titul?

Nerad řeknu jo, ale asi ano. My starší hráči, kteří jsme z Budějovic, jsme se perfektně sešli. Jirka Novotný, který už skončil, se dokázal vrátit. Povedlo se nám ho přemluvit, aby pokračoval, protože byl ohromně platný. Takových hráčů mnoho není, aby dokázali charakterem semknout tým. Nejde jen o produktivitu, ale i o charakter. Cítíte osobnost, která pomůže. Ať už je to Novka, Michal Vondrka nebo Lukáš Pech, to jsou super hráči i lidé. Dovedou dát týmu, co potřebuje. Je fajn, že jsme to dotáhli až sem. Ale samozřejmě nás to bude mrzet dlouho... Šance tam byla.

Ale i přes zklamání, není to úspěch, když vezmete v potaz, že Budějovice jsou zpět v extralize teprve druhou sezonu a už mají bronzovou medaili?

Asi si to uvědomím až s časovým odstupem... Vážím si každé medaile, každá je super. Je skvělé, že jsme mohli hrát před vlastními fanoušky, jelikož předtím to dlouhou dobu nešlo. Je super, když můžete vypustit emoce společně. Po sezoně, kdy nás všichni pasovali, že bychom měli být dole, jsme ukázali, že máme charakter a bojovali o finále.

Co říkáte na příběh Daniela Voženílka, který dva dny po operaci zlomené čelisti skočil zpět na led? A dokonce ještě v sérii nasázel tři branky...

Za celou kariéru jsem nezažil hráče, který by něco takového udělal. To se jen tak nevidí a smekám všechny klobouky. Tohle jsem měl na mysli, když jsem mluvil o tom týmu. Vožuch má tři dny po operaci, sdrátovanou čelist, ale stejně jde hrát a patří mezi nejlepší na ledě. Strašně ho za to obdivuju.

Budete se dívat na finále? Koho tipujete na celkové vítězství?

Potřebuju si odpočinout od hokeje i mentálně, mám toho vážně hodně. Samozřejmě jsem zklamaný a nevím, jestli budu koukat na finále. Je mi to jedno, přeju tomu, kdo bude lepší, ať je to pěkná série a lidi baví.