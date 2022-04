Trest za úder do obličeje: Gulaš večer proti Spartě nenastoupí

Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík rozhodl hned druhý den ráno, trest odůvodňuje následovně:

„Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče a nacházel se v pozici v kleče. Hráč se před ním otočil čelem k protihráči a holí drženou v obou rukách ho udeřil do obličeje, čemuž odpovídá i následný pohyb hlavy protihráče. Byť lze předpokládat, že cílem hráče nebyl zásah přímo do obličejové části hlavy, vlastní úder byl veden vědomě a úmyslně,“ píše v tiskové zprávě.

Kromě trestu na jeden zápas musí Gulaš vyplatit ještě deset procent své základní měsíční odměny.

Motoru tak bude chybět nejlepší střelec týmu v play off. Gulaš se se čtyřmi brankami dělí o prvenství s Lukášem Pechem.

Gulaš proti Spartě ve čtvrtek otevřel skóre povedenou ranou v přesilové hře. Ve třetí třetině Daniel Voženílek zvyšoval na 2:0 a vypadalo to, že si Motor závěr zápasu pohlídá.

Jenže čtyři a půl minuty před koncem Gulaš nepochopitelně udeřil krosčekem do oblasti brady klečícího Tomáška a od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu.

Sparta dvakrát skórovala, v prodloužení pak rozhodl střelou po buly na bližší tyč Filip Chlapík.

„Nevím, co ho to napadlo. Dal mu úplně nesmyslně, když klečel na ledě, nechápu. Za nás jen dobře, jejich top hráč se takhle blbě nechá vyloučit a prohraje jim zápas,“ komentoval po utkání Chlapík.

Tomášek se nechal na střídačce chvíli ochlazovat, utkání však dohrál a byl to právě on, kdo zvládl klíčové vhazování v útočném pásmu před třetím gólem.

„Dostal jsem to přímo na čelist,“ ukazoval Tomášek později. „Byl jsem v blbé pozici, ale naštěstí to je dobré. Jeho blbost, během zápasu mezi námi nic neproběhlo, ale to je otázka na něj. Ať si ty věci zodpoví on. Já jen vím, že to rozhodlo zápas.“

Čtvrté utkání bez Gulaše startuje dnes večer v 19 hodin.