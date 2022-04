Surový Gulaš potěšil Spartu: Jeho blbost, prohrál jim to. Kouč Motoru láteřil

„Nevím, co ho to napadlo. Dal mu úplně nesmyslně, když klečel na ledě, nechápu,“ kroutil hlavou po výhře sparťanský útočník Filip Chlapík.

Vzápětí se ale pousmál: „Za nás jen dobře, jejich top hráč se takhle blbě nechá vyloučit a prohraje jim zápas.“

Incident se odehrál necelých pět minut před koncem třetí třetiny. Domácí Motor vedl 2:0, Sparta ne a ne dát gól. Při dalším snažení se Tomášek dostal v útočném pásmu na hranici pravidel, poslal Gulaše k zemi a možná mohl také dostat trest na dvě minuty za podrážení.

Jenže nedostal, místo toho Tomáška po pádu na ledu přidržel budějovický Michal Vondrka a když sparťanský centr vstával, Gulaš se k němu otočil a vrazil mu hůl do obličeje.

„Dostal jsem to přímo na čelist,“ ukazoval Tomášek později. „Byl jsem v blbé pozici, ale naštěstí to je dobré. Jeho blbost, během zápasu mezi námi nic neproběhlo, ale to je otázka na něj. Ať si ty věci zodpoví on. Já jen vím, že to rozhodlo zápas.“

Po Gulašově vyloučení začala Sparta střílet. V čase 56:01 snížil Michal Řepík, v čase 58:36 srovnal Chlapík. A ten samý muž po 12 minutách prodloužení rozhodl.

Gulaš se s trestem těžko smiřoval. Při odchodu rozhodčím ironicky tleskal, začal na sparťanskou lavičku cosi pořvávat.

Před kamery kapitán jihočeského klubu nedorazil a kouč Modrý zákrok moc komentovat nechtěl.

Na tiskovce spíš láteřil, byl hodně zklamaný a v hlase šlo cítit velké podráždění, které umocnil bouchnutím do stolu, když dopověděl: „Nebudu o tom mluvit (s Gulašem). Řeknu jedinou věc. Je to hokej, emotivní sport a kluci jdou na hranu. Já to nebudu hodnotit, od toho tu jste vy, tak se do toho dejte. Já až se vyrovnám s rozsudkem, připravím tým na další zápas.“

Ani Jandač o zákroku příliš neřekl: „Neviděl jsem ho. David utkání dohrál, byť tam nějaký čas nešel, ledoval si palici... Uvidíme, jak na tom bude.“

Dá se předpokládat, že páteční čtvrté semifinálové utkání bude bez Gulaše, zákrok bude řešit disciplinární komise. A Motor prohrává 0:3 na zápasy.

„Guli, děkujeme,“ skandovali sparťanští fanoušci ironicky.

„Musím říct, že se mi naše trpělivost líbila. Věřili jsme ve vítězství, hráli dobrý hokej, strašně tlačili. Proč jsme dali góly až v závěru? Oni měli dneska víc štěstí, brankář víc zachytal a my někdy řešili situace trošičku zbrkle.“

„Nás tyhle situace nabíjí. Jsme v kabině a věříme, že to dáme. Přijde mi, že máme sil víc a víc,“ dodal Chlapík.

Kouč domácích Modrý svůj tým pochválil: „Není jednoduché, když ti zápas uteče v posledních čtyřech minutách, ale kluci bojovali. Chovám k nim respekt, jak se postavili k prodloužení!“

Páteční utkání můžete sledovat od 19 hodin v podrobné online reportáži.