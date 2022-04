Sešroubovaný Voženílek: Doktor mě do hry pustil, ale žena protestovala

Dva úvodní duely proti Pražanům, v jejichž dresu mimochodem odehrál během základní části osm zápasů, musel vynechat. Na tréninku jej totiž trefil Milan Gulaš tak nešťastně, že se nevyhnul dvěma operacím.

První podstoupil v úterý, druhou hned ve středu. Další dva dny už byl na ledě, v obou případech i se sešroubovanou čelistí a celoobličejovým krytem skóroval.

„Vůbec mě to nelimituje. Občas cítím v puse ty drátky a šroubky, ale vážně je problém spíš ta fyzická stránka,“ říká Voženílek, který za poslední týden zhubl už pět kilo.

Nemůže totiž přijímat stravu klasickým způsobem. Gurmán by zaplakal: kaše, polévky, výživové drinky. „Není to ideální,“ ví dobře.

Působí to až paradoxně, na ledě se totiž prohání snad ještě s větší vervou než před nepříjemným zraněním. Bojuje, bruslí, je ho plný led. A hlavně neotálí se střelbou, což se ukazuje jako správné rozhodnutí.

„Neřešte Gulaše, o něm by se mělo psát!“ chválil nebojsu Voženílka na tiskové konferencí českobudějovický kouč Jaroslav Modrý.

Šestadvacetiletý forvard chtěl do série naskočit za každou cenu. Lékař mu start sice nedoporučil, ale zároveň ani nezakázal. Bylo tak čistě na něm, jestli se rozhodne zariskovat. I když... „Žena mě rozhodně nepodpořila, ta mi to právě naopak zakázala! S mamkou říkaly, že mě tam nepustí. Ale nakonec jsem to nějak ustál. Takže dobré,“ smál se.

Na jeho slovním projevu je na rozdíl od toho hokejového jasně patrné, že není všechno v pořádku. „Nedosedají mi zuby,“ vysvětluje. „Nahoře mám destičku, která to drží pohromadě. Za chvilku jdu do nemocnice, pan doktor mi tam dá zpátky gumičky, které tam budu mít až do dalšího zápasu. Pak si to nějak sundám, takhle to budeme nějak praktikovat až do konce sezony.“

Pozitivní zprávou je pro Voženílka jistě fakt, že zmíněný závěr ročníku pro Motor ještě zatím nepřišel. Kdyby v pátek na domácím ledě Spartě podlehl, měl by do dalšího ostrého zápasu zhruba půlrok. Takto však série stále žije.

Kdyby se náhodou podařilo Českým Budějovicím otočit ze stavu 0:3, byly by vůbec prvním, kdo něco podobného v tuzemské nejvyšší soutěži dokázal. Voženílek ale v zázrak věří. „Někdo musí být první, vždyť teď se to stalo ve Švýcarsku. Navíc proti Spartě, to je skvělá výzva. Pokusíme se ještě vrátit sérii domů, stát se může cokoliv,“ podotýká sdrátovaný jihočeský hrdina.