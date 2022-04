Hokejisté Českých Budějovic budou proti Spartě hledat cestu k zázraku

Hotovo ještě není, ale aby Motor mohl pomýšlet na finále, musí se změnit řada faktorů. „Chceme udělat další zázrak,“ hlásil po postupu ve čtvrtfinále přes Pardubice zkušený útočník Lukáš Pech.

Redakce MF DNES a iDNES.cz vybrala čtyři hlavní aspekty, které musí Budějovičtí zlepšit, aby se zázrak opravdu stal.

1. Zneklidnit favorita

Sparta byla už před sérií velkým favoritem na postup do finále a po úvodním dvojzápase to platí ještě výrazněji. Pražanům se zatím daří všechno. Na jih Čech míří s vedením 2:0 a ani v jednom ze zápasů nebyli pod velkým tlakem. Vždy rychle vstřelili první gól a drželi se ve vedení.

„Museli jsme dvakrát dotahovat. To je těžké proti každému týmu, natož proti Spartě. Snad to doma změníme,“ věří budějovický obránce Roman Vráblík.

Motoru zatím nejsou nic platné ani bojovné výkony. Herně byly zápasy většinou vyrovnané. Série se ale vyvíjí podle sparťanských plánů. „Je třeba to hodit za hlavu. Nikdo nic nevypustil ani za rozhodnutého stavu. Třetí zápas musíme vyhrát za každou cenu,“ velí Vráblík.

2. Odčarovat Hudáčka

Ve čtvrtfinálovém brankářském souboji budějovický Dominik Hrachovina předčil pardubického Dominika Frodla. I proto šli Jihočeši dál. V semifinále má oproti gólmanovi Motoru navrch strážce sparťanské branky. Celek z hlavního města hodně řešil, jestli bude chytat Július Hudáček nebo Matěj Machovský.

Trenéři si zatím mohou pochvalovat, že vsadili na prvního jmenovaného. „Kluci bojují, akorát jejich gólman nám stojí v cestě. Chytá výborně a zatím je rozdílovým hráčem. Musíme najít cestu, jak mu to udělat komplikovanější,“ uvědomuje si trenér Jaroslav Modrý.

Slovenský brankář pustil pouze dvě střely z 53, které na něj Jihočeši vyslali za dva zápasy. „Musíme víc chodit do branky, aby to měl těžší. Co vidí, to chytne. Je třeba před ním stát, aby to měl nepříjemnější. Ještě jsme ho nevyvedli z klidu,“ přiznává Vráblík. Hrachovina také nechytá špatně, ale zatím není takový fantom, jako se představil ve čtvrtfinále. Je otázkou, co s ním udělá nedochytaný duel.

3. Nenechat se vylučovat

Pražané rozhodují zápasy v přesilových hrách, zdobí je v nich nejlepší úspěšnost ze všech týmů v play off. V týmu mají kreativní hráče, kteří dokážou početní převahu využít. Ukázali to ve čtvrtfinále s Libercem a proti Motoru v boji o finále jen plynule navázali.

Disciplína, ta jediná může Jihočechy uchránit od hlavní zbraně soupeře. „Na konci jsme přitvrdili a připravovali jsme si je na domácí zápasy. Z toho vyplynula vyloučení. Ale musíme vynechat hloupé zákroky,“ ví bek.

V prvním utkání čtyři, v tom druhém osm. Tolik dvouminutových trestů nasbíraly Budějovice v úvodních zápasech. Sparta buď trestala, nebo získala herní převahu. I hosté měli své možnosti, ale přesilovku nevyužili v semifinále zatím ani jednu. „Přesilovkou si tým může pomoct. Nám se to zatím moc nepovedlo; to chce také zlepšit. Klidně dát nějaký škaredý gól, teď už se na krásu nehraje. Je to otázka času, kdy to zlomíme,“ tvrdí Vráblík.

Tým trenéra Josefa Jandače navíc přesilovky soupeře výborně brání. Nepouští k zakončení kapitána Milana Gulaše a víc prostoru má na druhé straně Lukáš Pech. Motoru někdy chybí překvapivé řešení.

4. Věřit v obrat

Stav 0:2 je nepříznivý, ale ne konečný. Jihočechy trápí i řada zranění. Mimo hru jsou a zřejmě budou obránce Kristofers Bindulis a útočníci Daniel Voženílek, Matěj Toman, Jindřich Abdul či Tomáš Chlubna. Absence jsou znát, šířka kádru hraje také pro soupeře. Budějovické ale po celý rok zdobila soudržnost, bojovnost a víra. S plným stadionem v zádech mohou rivala dostat do úzkých.

„Zranění potká většinu týmů. Někteří hráči vypadli, ale šanci dostali jiní. Máme výborný tým a věříme, že to zvládneme otočit,“ burcuje Vráblík.

Hala už je na oba duely vyprodaná, fanoušci plánují i choreo. Atmosféra bude bouřlivá a Sparťané to lehké mít nebudou. Na maximum se budou chtít ukázat také veteráni Novotný, Vondrka, Gulaš či Pech. Všechny láká historický úspěch a vzdávat to ani přes nepříznivý vývoj nehodlají. „Dá se s nimi hrát. Máme na to, abychom to zvrátili. Musíme proměňovat šance,“ má jasno Vráblík.

Budějovičtí v sérii se Spartou prohrávají 0:2. Pro úspěch musí ztížit pozici gólmanovi soupeře.