ONLINE: Dojde na rychlý konec? Třinci i Spartě chybí poslední výhra k finále

Třinec se k mečbolu propracoval po domácích výhrách 3:0 a 1:0 po samostatných nájezdech, na něž navázal povedenou otočkou v Boleslavi. Ještě na startu 59. minuty Oceláři prohrávali 1:3, pak se ovšem prosadili dvakrát během 17 vteřin a v čase 58:26 bylo vyrovnáno. Zkraje prodloužení rozhodl útočník Erik Hrňa.

Slezané úspěch ve třetím duelu postavili na stoprocentních přesilovkách. Dostali tři početní výhody a tři i proměnili.

ONLINE: BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec Čtvrtý zápas semifinále sledujeme podrobně

„Byli jsme na koni a věděli, že Boleslav může být nalomená. Chtěli jsme v prodloužení rozhodnout, a že přišla rychle další přesilovka, bylo jen dobře pro nás,“ prohodil autor vítězného zásahu Hrňa.

Třinec v sérii sice poprvé inkasoval a vůbec premiérově v letošním play off také ztrácel o dvě branky. I tak situaci ustál. Trenér Václav Varaďa pak překvapil rošádou v brankovišti, kdy na střídačku poslal jasnou jedničku Ondřeje Kacetla: „Oba góly nejsou Ondrův styl, byly z těch lacinějších. Já říkám slabších. Určitě i on bude chtít mít lepší zápas a do dalšího bude připravenější. V utkání jsem to z něj necítil,“ sdělil Varaďa.

Sérii lemují kontroverzní góly. Mimo klíčového nájezdu Vladimíra Svačiny ve druhém utkání se hodně řešila čtvrteční trefa Hrni, kterou snížil na 2:3. Krošelj vystřelený puk zachytil lapačkou, ta však skončila i s kotoučem za brankovou čarou.

Roli hlavního hrdiny Sparty v prodloužení zase sehrál nejproduktivnější hráč základní části Filip Chlapík. Ten přesnou ranou po buly dokonal obrat Sparty ze stavu 0:2 na 3:2. Pražané přidali další bod k výhrám 2:1 a 5:1 z domácího prostředí.

„Musím říct, že David Tomášek byl dneska výborný na buly. Postavil si mě za něj, věřil si a já to jen trefil, takže pro nás strašně důležité. Ale šancí bylo v prodloužení víc. Zaplaťpánbůh to tam padlo,“ sdělil Chlapík.

ONLINE: HC Motor ČB - HC Sparta Praha Čtvrté pokračovaní semifinálové série sledujeme od 19:00

I Pražané využili nabídnuté přesilovky. V 56. minutě, kdy Motor ještě celkem pevně držel kontrolu nad utkáním, se nepochopitelného zkratu dopustil kapitán Milan Gulaš. Vědomým úderem hokejkou do Tomáškova obličeje si řekl o vyloučení do konce zápasu a Spartě nabídl pětiminutovou přesilovku.

Hosté z hlavního města příležitostí neopovrhli a dvěma ranami z kruhů pro vhazování vyrovnali. „Předtím, co udělal Milan Gulaš, bylo podražení. Ale nebudu hodnotit výkony rozhodčích, to není moje kompetence,“ poznamenal trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Budějovičtí ztratili skvěle rozehrané utkání, které nabídlo velké množství šarvátek. Emoční výbuchy se dají očekávat i od pátečního souboje. Nicméně Gulaš jejich součástí rozhodně nebude. Disciplinární komise mu pro večerní duel vystavila stopku vzdor následným protestům jihočeského klubu.