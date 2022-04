ONLINE: Drama, nebo mečbol? Třinec i Sparta mohou vykročit vstříc finále

Slezané ve vyřazovacích bojích staví na perfektně pracující obraně. Nejprve vcelku hladce vyřadili Vítkovice, nad Bruslaři pak vyhráli úvodní dvě utkání bez inkasované branky. „Jak s Vítkovicemi, tak i teď je to zase urputné. Rozhodují maličkosti,“ uvedl útočník Vladimír Svačina.

Třinečtí jsou šampiony obou předchozích zcela dohraných sezon a směle míří za dalším titulem. Ten by byl případně na určitou dobu posledním, jenž s týmem získá kouč Václav Varaďa. 45letý trenér oznámil v průběhu ročníku konec na střídačce, ale jeho svěřence informace nerozhodila. Varaďa jim také naordinoval taktiku, jak zastavit boleslavského útočníka Miloše Kelemena - se sedmi trefami nejlepšího kanonýra play off.

„Co si všímám, tak na nás nasazují nejkvalitnější beky, jaké mají, a je to těžší. Je to na nás a na celém útoku, abychom se s tím vyrovnali. Ale vytváříme si šance a věřím, že to doma prolomíme,“ hlásí poctivě strážený Kelemen.

Bruslaři v play off nepropálili gólmana Třince Ondřeje Kacetla už 220 minut. „Chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne,“ pronesl na Kacetlovu adresu jeho spoluhráč Svačina.

„Určitě se doma pokusíme vyrovnat na 2:2. Od začátku budeme vyvíjet tlak,“ slibuje zase Kelemen. „Hrají doma i venku stejně už dlouhé roky a vyhrávají s tím tituly. Je na nás, abychom to prorazili. Neskládáme zbraně, jsme na začátku série a může dopadnout jakkoliv. Věříme si na ně. Víme, jakou máme kvalitu, respektujeme tu jejich,“ dodává před třetím utkáním.

Oceláři se v něm musí obejít bez Martina Růžičky. Šestatřicetiletý útočník pyká za pondělní faul na Marise Bičevskise, za který dostal od disciplinární komise stopku na jeden zápas.

Českým Budějovicím se doma proti Spartě v sezoně dařilo, Pražany v obou případech zdolaly. „Je to 2:0 pro Spartu, což je fakt. My se musíme připravit tak, abychom doma před našimi fanoušky našli cestu k vítězství,“ komentoval kouč Jihočechů Jaroslav Modrý.

„Jejich brankář chytá výborně a stojí nám v cestě. Zatím je rozdílovým hráčem. Musíme najít cestu, jak mu to udělat komplikovanější,“ přidal poznámku ke skvěle chytajícímu gólmanovi Sparty Júliu Hudáčkovi, jenž proti Motoru inkasoval jen dvakrát a v play off si drží úspěšnost zákrok nad 97,5 %.

Domácí poženou jejich nadšení fanoušci. Lepší zítřky tak vyhlíží i forvard Motoru Jiří Ondráček. „Věřím, že do Prahy se vrátíme za stavu 2:2. Fanoušci nás poženou a určitě máme šanci,“ sdělil. Před Jihočechy stojí jasný úkol zlepšit důraz i tlak před brankou. „Vše může změnit jeden gól, věřím, že doma vyhrajeme,“ doplnil Ondráček.

„Bude to náročné a určitě budou hrát agresivněji než u nás. Budou nám chtít vnutit jejich styl hokeje, fanoušci je poženou. Tohle nás tam určitě čeká a musíme se tomu přizpůsobit. Určitě ale budeme chtít u nich vyhrát minimálně jeden zápas,“ má naopak jednoznačný plán útočník Pražanů Michal Řepík.

Při zemi zůstává kouč Sparty Josef Jandač, podobně jako během čtvrtfinálových bojů s Libercem. „Musíme se na zápasy nachystat. Pořád víme o velké síle soupeře, protože hrají výborně,“ uvedl.