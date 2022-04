Pořád musí vyhrát ještě jeden zápas, nevzdává se budějovický bek Šenkeřík

Ve třetím střetnutí se všechno vyvíjelo podle budějovických představ. Domácí otevřeli skóre po trefě Milana Gulaše v početní výhodě a před burácející halou drželi favorita v šachu. Když pak Daniel Voženílek dva dny po operaci čelisti skóroval šťastným odrazem o obránce, stav 2:0 už byl pro Jihočechy hodně nadějný.

Jenže zkrat kapitána Gulaše čtyři a půl minuty před koncem nastartoval soupeře, který v pětiminutové přesilovce vyrovnal. Zkušený útočník krosčekem do obličeje klečícího Davida Tomáška oslabil svůj tým a nakonec prakticky zařídil Spartě obrat.

„Neviděl jsem to, byl jsem zrovna na ledě. Tomášek pak v přesilovce hrál, tak nevím. Nechci to komentovat,“ uvedl po utkání budějovický obránce Petr Šenkeřík.

Bek Motoru hledal chybu v následném oslabení. „Neubránili jsme oslabení, nepomohli Hráškovi (brankáři Dominiku Hrachovinovi, pozn. autora) a oni to dobře sehráli,“ uznal.

Pražané pak měli psychicky i fyzicky navrch. Utkání nakonec ukončil v 72. minutě přesnou ranou Filip Chlapík. „Měli víc ze hry, drželi se u nás v pásmu díky šikovným útočníkům. Michal Vondrka mohl taky rozhodnout v nájezdu, to byla škoda,“ doplnil Šenkeřík.

Stav 0:3 je pro Motor krajně nepříznivý, zvrat by se rovnal zázraku. „Pořád musí vyhrát ještě jeden zápas. Říká se, že poslední krok je nejtěžší, tak jim to zkusíme co nejvíc znepříjemnit. Rozhodně nic nevzdáváme. Může se stát cokoliv, jdeme zápas od zápasu,“ zdůraznil.

Nic zásadního Jihočeši měnit nehodlají. „Budeme hrát pořád stejně naplno. Možná se trochu víc ještě tlačit do branky, aby to gólman měl těžší. Nemyslím si, že bychom hráli tak špatně, ale musíme asi ještě přidat. Důležité bylo, že jsme dali první gól. To se pak hraje jinak,“ naznačil.

Budějovicím se sice pro třetí duel vrátili Daniel Voženílek s Jindřichem Abdulem, naopak ale nedohrál Václav Karabáček a jednozápasový trest čeká Milana Gulaše. „Budeme hrát i za něj,“ měl jasno Šenkeřík.