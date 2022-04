ONLINE: Druhý mečbol pro Spartu, do sestavy Budějovic se vrací Gulaš

Do českobudějovické sestavy se vrací Milan Gulaš. Zkušený útočník vynechal čtvrtý duel na základě rozhodnutí disciplinární komise, která mu udělila jednozápasovou stopku za zcela zbytečný faul na Davida Tomáška.

Celá situace měla ještě dohru. Jihočeši v prohlášení na klubovém webu suspendaci odmítli, a naopak podali podnět k prošetření simulování útočníka soupeře, který podle nich úder hokejkou do hlavy pouze předstíral.

Viktor Ujčík ale řízení zastavil. „Hráč byl holí drženou v obou rukách zasažen do obličejové části hlavy a namítaného přestupku (nafilmovaný pád nebo přehrávání) se nedopustil,“ uvedl v tiskové zprávě.

Čtvrtý tým základní části se tedy v pátek musel obejít bez svého ofenzivního tahouna, ale i tak si vynutil pokračování série. Na vedoucí gól Daniela Voženílka ještě dokázal odpovědět Erik Thorell, trefy Jindřicha Abdula a Lukáše Pecha už zůstaly bez odpovědi.

„Ztratili jsme jedno utkání, ale neděláme z toho žádnou tragédii. Motor vyhrál zaslouženě. Byl hladovější, chtěl to víc. Byl důraznější v osobních soubojích, my ho vůbec nepřetlačili. Domácí hráli na krev, my ne,“ uznal sparťanský kouč Josef Jandač po porážce 1:3.

Naopak Jaroslav Modrý mohl být s předvedenou hrou svého týmu spokojen: „Bojovali jsme, protože jsme věděli, co se může stát, když bojovat nebudeme. Kluci předvedli koncentrovaný výkon podpořený velice dobře chytajícím gólmanem, který nám dal šanci najít cestu k vítězství.“