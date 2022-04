Rozhodne začátek, vědí budějovičtí hokejisté před pátou bitvou se Spartou

Pokud si budou chtít Českobudějovičtí hokejisté protáhnout aktuální sezonu ještě dál, musejí v pondělí od 18.30 v Praze svůj páteční výkon minimálně zopakovat. Ale spíš ho ještě vylepšit. O motivaci však určitě nouze nebude. Z Motoru je před zápasem znát velké odhodlání.

„Myslím si, že určitě tam nepojedeme přehnaně namotivovaní. Všichni moc dobře víme, o co hrajeme,“ ujišťoval před včerejším odjezdem týmu do Prahy bek Roman Vráblík. Ten, u kterého začala parádní akce před budějovickým pátečním třetím gólem.

Ve druhém utkání v budějovické Budvar aréně chyběl Motoru útočník Milan Gulaš, který dostal za čtvrteční faul ještě dodatečný trest od disciplinární komise. Dnes už však kapitán, jehož absence byla zejména v přesilových hrách znát, v sestavě bude. „Vždy když vám ze sestavy vypadne klíčový hráč, tak je to znát. Všichni o Milanovi ví, jakou má roli a určitě to pro nás byla ztráta. Teď věřím tomu, že s ním budeme ještě silnější,“ potvrdil obránce Českých Budějovic.

V semifinálové sérii mezi Jihočechy a pražskou Spartou, která vede 3:1 na zápasy, platí, že ráz celému utkání udává první gól. V obou pražských duelech šli do vedení vždy domácí a také dokázali vyhrát. I v obou budějovických zápasech vstřelili první gól hráči Motoru. Statistiku jim však pokazil smolný závěr čtvrtečního duelu, který nakonec Motor prohrál v prodloužení.

Voženílkův rychlý návrat

Pro následující souboj má tedy Vráblík jasný recept, jak pátý zápas zvládnout. „Je lepší, když chytíte začátek zápasu a hned dáte gól. Soupeř musí dotahovat a otevře hru. Do toho vy naopak můžete přidat druhou branku a už se vám zase hraje jinak. Musíme tedy mít začátek zápasu v naší režii,“ přidal.

Podle Vráblíka nehrál Motoru v prvních dvou zápasech na pražském ledě špatný hokej. „Pokaždé nám tam právě utekl start, museli jsme dotahovat a pak nám vždycky chyběl kousek, abychom tam dokázali srovnat krok,“ pomyslel si.

5 zápasů play off se letos hrálo v Českých Budějovicích, všechny byly vyprodané

Budějovickým hrdinou se stal útočník Daniel Voženílek. Ten jen dva dny po operaci dolní čelisti nastoupil do zápasu a nakonec si připsal i dva góly. Pro tým je však také důležitý svou velkou bojovností a důrazem. I dnes na něj bude trenérské trio Jaroslav Modrý, Patrik Martinec a Roman Fousek spoléhat.

„Pan doktor říkal, že by byl blázen, kdyby mi něco takového dovolil. Standardní doba léčby je čtyři až šest týdnů, jelikož mám v puse šrouby. Takže mi to rozhodně nedoporučil, ale zároveň ani nezakázal. Řekl, že je to na mně. Manželka mi to vyloženě zakázala a maminka mi řekla, že přijdou do Budějovic, zamknou mě doma a že mě nepustí. Nakonec jsem to ustál a je to dobré,“ popsal Voženílek.

Jeho práci pro tým chválí i obránce Vráblík. „Paradoxně jsme si říkali, že po takovém zranění má ještě lepší formu. Hrozně nám pomohl, on je pro náš tým velice důležitý článek,“ zdůraznil.

Ať už dopadne série jakkoliv, už teď je jasné, že Motor v této sezoně skončí nejhůř na třetím místě. Pro jihočeský celek je už i toto umístění výrazně nad plán. Uspokojení však nečekejte. Budějovická parta chce ještě výš. „Na hodnocení je brzy. Protože když jdete na led, tak chcete jen vyhrát. Nemůžeme si říkat, že si zahrajeme extraligu s tím, že budeme třetí a to nám stačí. Teď to pro nás úspěch ještě není, my chceme přejít přes Spartu,“ burcoval budějovický obránce.

Pokud by Motor dnes v Praze vyhrál, šestý zápas by pak byl na programu ve středu v Českých Budějovicích.