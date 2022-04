Z VOLEJE: Extraliga patří k nejkvalitnějším, tvrdí Konrád. Změnil by ale systém

„Hráči z ní odchází do NHL, KHL či různých evropských lig a tam se prosadí. Třeba Radan Lenc. Ve švédské lize dělá skoro bod na zápas, takže extraliga musí být kvalitní. I když je pravda, že v Čechách hrává dost starších hráčů.“

Z voleje podcast iDNES.cz

Jako další argument obhajoby extraligy slouží ostatně i bronz z her, neboť národní tým Slovenska se opíral o devět hokejistů z české soutěže. „Ale každá liga má svá specifika,“ míní čtyřiatřicetiletý gólman, účastník čtyř světových šampionátů a dvou olympiád se zkušeností z KHL. „Česká liga je dost defenzivní. Když nehrajete přesilovku, body se sbírají těžko.“

Jednu věc by však změnil - a to hrací systém soutěže, který také v příštím ročníku zachová počet postupujících týmů do vyřazovací části (dvanáct ze čtrnácti), což kritizují fanoušci i experti. „Je to zvláštní. Myslel jsem, že to bude jen jednu sezonu,“ diví se Konrád. „Rozhodují o tom majitelé klubů a přece jen každý zápas navíc v play off a vyprodaný stadion je výborný. Je to ekonomická pomoc. Beru to tak, jak to je. Stejně s tím nic neudělám.“

A zopakuje: „Já jsem velmi rád, že můžu chytat v Čechách, a doufám, že ještě pár sezon tým potáhnu.“

Proč zůstává v Olomouci?

Je to pravděpodobné, v Olomouci prodloužil smlouvu o další tři roky. Pokud ji dodrží, završí na Hané desetiletku. Navzdory tomu, že se stabilně drží v extraligové brankářské špičce, chytá ve skromném klubu na plechovém zimáku, jemuž se za posledních sedm let nepodařilo ani jednou překročit práh čtvrtfinále. Ale i díky spolehlivému Konrádovi se oproti tradičním prognózám vyhýbá záchranářským starostem.

Jak jdou dohromady týmové ambice s jeho osobními? Rodák z Nitry věří, že se pronikavého úspěchu může dočkat i s kohouty, byť to letos nevyšlo ani s hvězdným centrem Davidem Krejčím - Olomouc vypadla v předkole s Vítkovicemi.

Konrád připustil, že jednou byl přestup skutečně blízko, ale nakonec volil jistotu. I proto, že gólmani se v Česku podepisují brzy, prakticky ještě rok před koncem smlouvy. „A třeba na KHL musíte čekat do května,“ vysvětluje.

Zahraničního trenéra u reprezentace může doporučit: A hlavně bruslit!

Slovenský národní tým pozvedl kanadský trenér Craig Ramsey. Jednasedmdesátiletý odborník, který hrál čtrnáct roků v NHL za Buffalo Sabres a jako asistent Tampa Bay Lightning vyhrál v roku 2004 Stanleyův pohár, přinesl do slovenské reprezentace jinou mentalitu.

„Už jsme na něho zvyklí. Když ale přišel, tak jsme ze začátku koukali. On je fakt výborný člověk, se kterým se dá i mimo hokej pobavit. Pozitivní, perfektní,“ nemůže si jej Konrád vynachválit. „Když se mu něco nelíbí, tak nás setře, když líbí, tak pochválí. Klobouk dolů před ním a jeho kariérou. Z Tampy jsme viděli hodně videí,“ usmívá se.

Slovensku vtiskl rychlý hokej. Upřednostňuje skvělé bruslaře i před většími jmény. „Na tom je to založené. Fini jsou nejlepší bruslaři na světě a hrají obranný systém. Náš trenér se snaží hrát útočně. Vedli jsme se Švédy 2:0, přišel do šatny a první, co udělal, tak nás sfoukl, že nechce vidět někoho bránit. Je to jiná mentalita než naše slovenská. Byli jsme z toho trošku překvapení,“ povídá Konrád v olomouckém Divadle na cucky.

I když jako gólman by byl nejraději, kdyby mančaft hlavně myslel na defenzivu, kurážný styl se mu zamlouvá. „Někdo musí stále napadat, není to jako Fini, kteří se postaví v pěti dozadu, když vedou a výborně brání. Ale zase zápasů je strašně moc a takhle šetří energii,“ přemítá. „Trenér je u nás už čtyři roky. Viděli jsme tolik videí, teď už většina kluků ví, co hrát. Je to koncepční práce a to, že vyústila medailí, je o to krásnější. Hokej, který chce hrát Craig Ramsey, se mi velmi líbí.“

Zahraniční cesta by se mohla vyplatit také českému týmu, zoufale čekajícímu na úspěch. Svaz vsadil na zkušeného finského kouče Kariho Jalonena. „Je to velmi úspěšný trenér a věřím, že Čechům pomůže k té vysněné medaili,“ přeje Konrád.

Talent Slafkovský míří vysoko

Slováci se budou spoléhat na osmnáctiletou budoucí hvězdu Juraje Slafkovského, jenž zazářil na hrách, a čeká se, že bude vysoko na draftu NHL. „Určitě bude vysoko,“ nepochybuje Konrád. „Není to náhoda, když jel v sedmnácti na mistrovství světa a pak na olympiádu. Je velký, silný, navíc i neskutečně bruslí. Na to, že má sto kilo, má fakt nejvíc energie.“

Nastupující generace slovenských hokejistů se Slafkovským v čele vybízí sousedy k opatrnému optimismu. „ V juniorce dělal proti o dva roky starším soupeřům dva body na zápas. V TPS Turku mnozí říkali, že se mu nedařilo, ale když nedostanete prostor, těžko něco vytvoříte. Po olympiádě si prostor vysloužil a od té doby dělá skoro bod na zápas. Ve finské lize v osmnácti letech,“ uznale Konrád pokyvuje. „Všichni mu držíme palce. Pro nás Slováky by bylo výborně mít opět hráče jako Hossa, Gáborík, Šatan, Demitra.“

Právě k Hossovi bývá Slafkovský přirovnáván. „Takový silový styl hokeje měl Marián Hossa. Doufáme, že ho napodobí,“ přidává se Konrád. „Má to v hlavě srovnané. Je sám ve Finsku, musí se o sebe postarat. A jako cizinec mít něco navíc. Jako třeba Pastrňák, když byl ve Švédsku. Ví, co ho čeká.“

Konrád tentokrát Slovákům na šampionátu nepomůže. Po hrozivém zranění krku se stále dává do kupy, dochází na Vojtovu metodu. Bruslí přeříznuté nervy mohou do plného zotavení vyžadovat až tři roky.

O to úctyhodnější je vůle sympatického chalana, který se po tak děsivém zranění z posledního přípravného zápasu před sezonou dokázal vrátit a ještě chytat na olympiádě, kde sice nastoupil jen v zahajovacím zápase proti Finsku, avšak Slovensku výrazně pomohl už v kvalifikaci. „Dělali jsme si srandu, že jsme asi první kvalifikant, co získal na olympiádě medaili,“ směje se.

V podcastu mluvil také o tom, jak Krejčí změnil DNA Olomouce, náročné rehabilitaci nebo o tom, co by mohl dělat po kariéře.