Můj návrat do Liberce? Rozhodovala i rodina, říká útočník Bulíř

„Doufám, že budu týmu pomáhat tak, jako se mi to dařilo v Plzni,“ řekl v rozhovoru pro klubový web třicetiletý útočník, který se v uplynulé sezoně blýskl jako druhý nejlepší střelec a třetí nejproduktivnější hráč celé extraligy. O čem dalším mluvil?

O rozhodování, zda se vrátit

Bylo to složité, ten rok se mi podařil. Plzeň o mě dál stála. Já už ale předtím říkal, že chci zkusit jeden ročník jinde a vrátit se do Liberce zkušenější. Jsem rád, že měli Tygři zájem a bylo to oboustranné. Mám v Liberci postavený dům. Jsme už čtyřčlenná rodina a v Plzni jsme bydleli v bytě, takže to bylo trochu složitější. V Liberci máme všechno, včetně babiček, dědečků... Rozhodovali jsme taky i s ohledem na děti.

O úspěšné sezoně v Plzni

Začátek byl trochu těžší, poté si to ale sedlo. Podle mě to bylo dané rolí, kterou jsem dostal. Hra se hodně točila kolem mě. S tím mě tam ostatně přivedli. Hodně jsem byl srovnávaný s Milanem Gulašem, což mě možná trochu svázalo. Nakonec jsem to však pustil z hlavy a soustředil se na sebe. Vedení a trenéři mi věřili a dávali mi prostor, který jsem potřeboval.

O budoucí roli v Liberci

Měla by být podobná jako v Plzni. S trenérem Patrikem Augustou už jsme se předběžně bavili o tom, co od naší spolupráce oba čekáme. Doufám, že pomůžu týmu tak, jako se mi to dařilo v Plzni. Jádro týmu je pořád stejné. Kluci, kteří tu působí už delší dobu, zůstali. Stejní jsou i třeba kustodi a realizační tým, takže nepřicházím do ničeho nového. Co se týče lidí, vracím se do známého.

O sledování Liberce v play off

Měl jsem volný čas, tak jsem se vyrazil podívat. Bylo zvláštní to sledovat. V tu chvíli jsem věděl, že se stanu součástí týmu, zároveň jsem ale byl oficiálně pořád hráč Plzně. Při koukání jsem se každopádně těšil, až budu zase součástí Tygrů.

O hře bez obránce Ladislava Šmída, který ukončil kariéru

Mrzí mě, že už si s ním nezahraju, měli jsme spolu výborný vztah. Známe se zhruba od mých šesti let, protože ho trénoval můj děda. Pamatuji si, že jsem s nimi chodil na tréninky a bruslil si tam. Je to škoda, určitě by ještě několik sezon vydržel. Jeho rozhodnutí ale naprosto chápu. Budu mu držet palce, aby byl šťastný on i jeho děti. Rozhodně spolu zůstaneme v kontaktu.

O tom, na co se těší

Jako první mě napadnou liberečtí fanoušci. I když jsem přijel jako soupeř, tak byli moc fajn. Co jsem zaregistroval, tak můj návrat podporují, čehož si moc vážím.