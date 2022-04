Speciální série a postupový gól. Asi to tak mělo být, reagoval Horák

„Míra Forman výborně zatáhl kotouč do třetiny a parádně mi nabil. Já jsem jen zavřel oči, vypálil a propadlo to tam,“ popisoval šťastný autor postupové trefy akci z 54. minuty.

Romane, poprvé v sérii jste se prosadil, sedm minut před koncem jste rozhodl. Byla to velká úleva?

Úleva byla obrovská. V sérii jsem nebyl úplně viditelný, alespoň bodově jsem se moc neprojevoval... Víme, že jsme nehráli zrovna optimální zápas, ale ubojovali jsme to. Musím pochválit gólmana, který chytal výtečně. Se štěstím jsme to otočili a nyní se budeme připravovat na finále.

Už před sérií jste říkal, že tahle série pro vás má něco navíc. Co se vám teď honí hlavou?

Jsem hlavně rád, že jsem mohl pomoct týmu vstřelenou brankou a postoupili jsme do finále. Cítím se báječně. Říkal jsem, že je to pro mě speciální série a asi to tak mělo být.

Pátý zápas se trochu vymykal těm předchozím. Hodně se vylučovalo, hráli jste často v oslabení. Asi vás tento zápas stál hodně sil...

Bylo to hrozně náročné. Měli jsme spoustu vyloučených, což v play off ubírá síly týmu a oslabení musíme určitě zlepšit. Nedá se vyhrávat, když jich máte tolik. Podíváme se na video a něco si řekneme.

Z čeho vyloučení pramenila? Hrála roli nervozita, nebo tvrdost hry?

Ano, chcete hrát tvrdě, ale na druhou stranu některé naše fauly byly hloupé. Já jsem měl také jeden z nich v útočné třetině, kde to nic neřeší. Toho se musíme vyvarovat.

Jak vám během zápasu pomohli diváci?

Je paráda, že mohou přijít. Atmosféra byla neskutečná. Když jste dole, nebo potřebujete nakopnout, tak to moc pomáhá, lidi vás ženou dopředu. Je to jiné, než když tu bylo tisíc lidí nebo absolutně nikdo.

Nyní vás čeká Třinec a začínáte venku před jejich fanoušky. Je to velká nevýhoda?

Jak teď vidím, že jsou na hokeji fanoušci, tak je to těžší. Není úplně jednoduché hrát venku, ale je to finále a musíme i tam urvat nějaké zápasy.

Oceláři jsou asi tím nejtěžším týmem, který v extralize je. Koneckonců poslední roky to jasně dokazují...

Mají hodně zkušeností s tím, jak vyhrávat důležité zápasy, nicméně my máme tým, který je může porazit. Dostáváme pár dní, abychom vyřešili jak a co hrát. Víme, že jsou silní, ale zkrátka chceme zvítězit.

Čekáte, že série bude výrazně odlišná oproti čtvrtfinále s Libercem či semifinále s Budějovicemi?

Nevím, určitě bych nepřikládal váhu zápasům v základní části, vždyť i s Budějovicemi jsme prohráli třikrát. Není to měřítko. Třinec je silný, víme jak hrají, takže do toho půjdeme respektem, připravíme se a pojedeme vyhrát.

Sparta čeká na titul už patnáct let, ve finále hrála naposledy před šesti lety... Vnímáte to, i když jste přišel relativně nedávno?

Samozřejmě, i v zahraničí jsem sledoval český hokej. Věřím, že letos tu je kádr, který to zlomí. Musíme tam dát tu práci a půjde to.