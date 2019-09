Mám pocit, že jsem z Liberce nikdy neodešel, říká útočník Bulíř

V letní přípravě ani v Lize mistrů Bulíř neskóroval, ale věří, že v extralize se rozjede. Na své loňské střelecké manévry však radši nemyslí. „Zopakovat to by bylo hodně těžké, ne-li nemožné,“ uvědomuje si 28letý útočník.

Mluví se o vás jako o největší liberecké posile. Cítíte se tak?

Já se za nějakou novou posilu nepokládám. Nebyl jsem v zahraničí zase tak dlouho, a i kdybych byl, pořád jsem tady v Liberci doma a přijde mi, že jsem odsud nikdy neodešel.

Proč vaše loňské angažmá v ruském Magnitogorsku nepokračovalo?

Tým vypadl v play off KHL už v prvním kole a to se v Magnitogorsku bere jako neúspěch. Kádr se obměnil, přišli noví cizinci a já už jsem tam neměl místo. Teď tam po třech kolech nové sezony skončil i trenér Jandač...

Neuvažoval jste, že zůstanete v zahraničí?

Ale ano, měl jsem něco rozjednaného, byly i nějaké návrhy smlouvy. Šlo znovu o kluby z KHL, ale nedávalo to tolik smysl jako Magnitogorsk, kde byla hokejová kvalita. Takže jsem zvolil cestu návratu do Liberce a jsem rád, že Bílí Tygři přišli s nabídkou.

Může se stát, že byste znovu odešel do ciziny během sezony?

Mám v Liberci smlouvu na rok a rozhodně nechci za každou cenu někam utíkat. Nikdo neví, co se stane, ale se sportovním ředitelem Filipem Pešánem jsme se dohodli, že v Liberci sezonu dokončím.

Loňská sezona vám skončila už zkraje března. Jak jste trávil dlouhou dobu bez hokeje?

Upřímně řečeno, nevěděl jsem, co mám najednou dělat. Ukončit sezonu tak brzy bylo šílené. Chodil jsem na hokeje v Liberci a fandil Bílým Tygrům až do finále, kde prohráli s Třincem. Taky jsem jel na reprezentační kemp, kde jsem se zranil. Koncem dubna už jsem začal trénovat. Měl jsem dlouhou přípravu, snad to bude znát.

Stojíme na prahu nového extraligového ročníku. Připomínají vám spoluhráči váš loňský skvělý start, kdy jste v 11 zápasech dal 13 gólů a ještě dlouho po odchodu do Ruska jste vedl tabulku střelců?

Když jsem se vrátil do Liberce, ze začátku od spoluhráčů nějaké připomínky byly, ale teď už to utichlo. Všichni se soustředíme na to, abychom sezonu dobře vykopli. Máme těžký úvod, musíme se co nejlíp připravit. A já osobně taky, protože v přípravě jsem nedal ani gól - mimochodem stejně jako vloni. Tenkrát to taky nebylo ono a v extralize se to pak rozjelo.

Ale až po dvou kolech, kdy Liberec nedal ani gól, že?

Přesně tak. Minulou sezonu jsem začal na pravém křídle, ale na třetí kolo mě tehdejší trenér Filip Pešán dal na centra, což je moje pozice. Já jsem pak dal v Chomutově dva góly a zlomilo se to.

Dá se vůbec tak skvělý střelecký start do sezony zopakovat?

Bylo by to hodně těžké, ne-li nemožné. Na co jsem vloni sáhl, to spadlo do branky. Ale já na to ani radši nechci myslet, je nová sezona, a kdybych se upínal na to, co bylo loni, a poměřoval se s tím, nebylo by to dobře. V každém zápase budu chtít týmu pomoct, ať už góly nebo jinou prací, hlavně ať má výsledky a je úspěšný.

Liberec má nového trenéra Patrika Augustu. Je změna hodně cítit?

Neřekl bych, že je to nějaká velká změna. Filip Pešán dal týmu nějakou filozofii a tvář, kterou Patrik Augusta převzal. Byl tu rok jako asistent, takže poznal, jak to tu chodí. Samozřejmě, každý trenér má svoje speciální věci, ale tým tady funguje v nějakém systému a ten pokračuje.

Chodí bývalý kouč Filip Pešán, který zůstal v klubu jako sportovní ředitel, často mezi vás hráče?

Filip vidí naše zápasy shora z tribuny, což přináší trošku jiný pohled na hokej a to může být naše výhoda. Ale že by chodil mezi nás do kabiny a říkal, kdo má co dělat, to vůbec ne. Všechno je na novém trenérovi.

Čeká vás ostrý extraligový start: v sobotu v Hradci, v neděli doma se Spartou. Co tomu říkáte?

Bude to zajímavé. Na zápas se Spartou jsem hodně zvědavý, má být vyprodáno, což je pro nás super. Skvělá atmosféra nám může pomoct. Na druhé straně v Hradci nás na úvod zase čeká bouřlivá atmosféra ve prospěch domácích. Pro nás je ale lepší jet na úvod k těžkému utkání do Hradce, než někam dál do Olomouce nebo Zlína.

Novou hvězdou Sparty je útočník Marek Kvapil, který vloni exceloval v Liberci. Bude nějaké hecování?

Asi ho popíchnu a před zápasem mu něco napíšu. On se ale asi nenechá rozhodit. Trošku to hecneme a doufám, že ze zápasu se Spartou vyjdeme vítězně a vyprodaný stadion se bude radovat s námi.

Je Kvapilův odchod pro Liberec velkou ztrátou?

Kvápa je kvalitní hráč, za necelé dvě sezony, co tady byl, to ukázal. Na druhou stranu tady máme jiné dobré hráče a myslím, že ho nahradíme.

Jak silný je po letních změnách Liberec? Může se znovu bít o mistrovský titul?

Mužstvo je tady silné každý rok, dobrá týmová chemie se drží, nastavený systém funguje. Na výsledcích poslední sezony je to vidět. Liberec je taková organizace, že musíme koukat nahoru, ale nechci zase říkat, že budeme ve finále. Pro nás je vždycky důležité postoupit do play off a od toho se odrazit. Pohybovat se v horních patrech tabulky, aby byl klid a nikdo se nestresoval špatnými výsledky.

Největší favorité na titul?

Myslím, že Třinec bude zase vysoko. Znovu doplnili kvalitní hráče, mají dobrého trenéra. A jsem hodně zvědavý na Spartu, co předvede po posílení týmu.

V Lize mistrů jste ukázali útočnou sílu, ale dostávali jste hodně gólů. Jak to zlepšit?

Víme, že útočné lajny máme vyrovnané. Nemyslím si, že je naše obrana špatná, jen jsme si museli ukázat na videu nějaké věci a zjistit, co změnit. Doufám, že už na startu extraligy ukážeme, že jsme se poučili.