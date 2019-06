Bulíř se po roce v KHL vrátil do Liberce. Rozhodlo srdce, říká

Po sezoně strávené v ruském Magnitogorsku, s nímž vypadl už v osmifinále KHL, měl dost času na přemýšlení o své budoucnosti. Chtěl zůstat v zahraničí, to však nakonec padlo. Měl nabídky i z jiných extraligových klubů, ale nakonec se domluvil s Libercem. „Když dostanete dobrou nabídku, tak nad tím přemýšlíte. Na druhou stranu hrálo velkou roli srdce a to, že jsem tady doma,“ řekl 27letý útočník v rozhovoru pro klubový web.

„Jsem rád, že se můžu vrátit tam, kde jsem doma. Teď budu chtít hlavně pomoct týmu k nějakému úspěchu.“ V osobě Michala Bulíře získali úřadující vicemistři z Liberce už druhou útočnou posilu během jediného týdne. Tou první byl Rostislav Marosz, který na sever Čech zamířil z Pardubic.

„Jsem velmi rád, že Michal dal přednost návratu domů k Bílým Tygrům před tučnými nabídkami jiných extraligových klubů. Společně uděláme vše pro to, aby si v příští sezoně svými výkony a svojí pozicí v týmu řekl o špičkové zahraniční angažmá a o reprezentační dres,“ nastínil sportovní ředitel Filip Pešán, s jakými cíli se Bulíř pod Ještěd vrací.

Michal Bulíř je odchovancem libereckého hokeje. S výjimkou minulé sezony nikde jinde nehrál. V extralize nastoupil k 368 zápasům, v nichž si připsal 188 bodů. V roce 2016 s Bílými Tygry slavil mistrovský titul.

Ruský Magnitogorsk, vedený českým koučem Josefem Jandačem, byl pro šikovného útočníka první zahraniční štací. Ve 40 zápasech v KHL získal 15 kanadských bodů. „Byla to pro mě obrovská zkušenost a jsem hrozně rád, že jsem to šel zkusit. Byl jsem strašně spokojený s klubem a s tím, jak tam všechno fungovalo,“ řekl Bulíř. „Jediné, co mě mrzelo, že jsem tam odcházel jako centr, a pak jsem nastupoval na pravém křídle. To mi tam úplně nesedělo. Jinak jsem si ale zvykl na tamní prostředí a byl jsem šťastný.“

Do Ruska vloni zamířil po 11 extraligových zápasech, v nichž vstřelil 13 gólů. Dobře si však uvědomuje, že zopakovat tak famózní start do sezony bude hodně těžké. „Není to ani můj hlavní cíl. Chci být platný v celé základní části i v play off, aby se došlo tam, kam si všichni představujeme,“ prohlásil.

Jedním z cílů nadcházející sezony bude pro Michala Bulíře vrátit se do reprezentace, za kterou má dosud čtyři starty. Letos byl v úvodním kempu před mistrovstvím světa, ale zranil se. „Je to pro mě určitě jedna z priorit, abych mohl být v národním týmu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale chci si opět říct o šanci v reprezentaci,“ podotkl.

Nejdřív však potřebuje uspět s Libercem, jehož cestu za extraligovým stříbrem v minulé sezoně i na dálku pozorně sledoval. „V Rusku jsem koukal v podstatě na všechny zápasy, když to bylo možné. Myslím si, že kluci měli fantastickou sezonu, což dokázali tím druhým místem. Budu doufat, že tahle nastolená cesta bude pokračovat.“